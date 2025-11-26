Kisah Bocah Ajaib Singapura Loh Kean Yew, Akui Kagum dengan Skill Hendra Setiawan

KISAH bocah ajaib Singapura, Loh Kean Yew, menarik diulas. Dia mengaku kagum dengan skill Hendra Setiawan.

Hendra memang jadi sosok legenda bulu tangkis di Indonesia dan dunia. Banyak pemain bulu tangkis top dunia yang mengangumi Hendra Setiawan.

1. Loh Kean Yew Kagum dengan Skill Hendra Setiawan

Loh Kean Yew yang jadi andalan Singapura di sektor tunggal putra ternyata juga kagum dengan Hendra Setiawan. Juara dunia pada 2021 itu terpukau dengan skill bermain Hendra.

Rasa kagum itu disampaikan usai Loh Kean Yew melihat Hendra latihan. Dalam kesempatan itu, Hendra melakukan smash ciamik.

Hendra kala itu melakukan smash sebanyak dua sampai tiga kali secara beruntun dan semuanya berhasil membuat shuttlecock menyeberangi net. Loh pun memuji Hendra di balik kamera yang dia pegang.

“Gilak, smashnya masih kuat nih,” ujar Loh Kean Yew yang terpukau.