Kisah Pebulu Tangkis Denmark yang Jatuh Hati dengan Mi Instan, Sampai Tertarik Buka Warmindo

KISAH pebulu tangkis tunggal putra Denmark, Hans-Kristian Vittinghus, yang bukan hanya dikenal karena keahliannya di lapangan, tetapi juga karena kisah uniknya dengan salah satu kuliner khas Indonesia, mi instan menarik untuk dibahas.

Ya, kegemaran Vittinghus terhadap makanan ini telah menarik perhatian pencinta bulu tangkis Tanah Air, bahkan memicu saran lucu dari warganet agar ia membuka bisnis Warmindo (Warung Makan Indomi) di negara asalnya.

Kisah cinta Vittinghus dan mi instan Indonesia ini bermula dari momen persahabatan dan sportivitas yang terjadi pada tahun 2021.

1. Hadiah Mi Instan dari Anthony Ginting yang Menjadi Viral

Kecintaan Vittinghus pada mi instan terungkap setelah ia menerima hadiah tak terduga dari tunggal putra andalan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. Hadiah tersebut diberikan Ginting sebagai bentuk terima kasih karena Vittinghus telah membantunya lolos ke ajang BWF World Tour Finals 2020 yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada Januari 2021 silam.

Kala itu, Vittinghus berhasil mengalahkan lawan berat Ginting, Lee Cheuk Yiu (Hong Kong), di babak perempatfinal Thailand Open. Kemenangan tersebut secara otomatis mengamankan tempat Ginting di ajang bergengsi akhir tahun tersebut.

Momen ketika Ginting memberikan hadiah beberapa bungkus mi instan kepada Vittinghus kemudian viral dan menjadi trending topic di kalangan penggemar bulu tangkis Indonesia.

Hans-Kristian Vittinghus

2. Ratusan Kiriman Langsung dan Saran Buka Warmindo

Tak disangka, viralnya momen tersebut menarik perhatian sang pemilik merek mi instan Indonesia. Vittinghus kemudian mendapat kiriman langsung yang luar biasa banyak ke Denmark. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, mencapai 160 bungkus mi instan. Vittinghus memamerkan kiriman tersebut dalam sebuah unggahan.