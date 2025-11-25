Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Denmark yang Jatuh Hati dengan Mi Instan, Sampai Tertarik Buka Warmindo

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |04:01 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Denmark yang Jatuh Hati dengan Mi Instan, Sampai Tertarik Buka Warmindo
Pebulutangkis asal Denmark, Hans Kristian Vittinghus jatuh cinta dengan mi instan Indonesia. (Foto: Instagram/hkvttinghus)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis tunggal putra Denmark, Hans-Kristian Vittinghus, yang bukan hanya dikenal karena keahliannya di lapangan, tetapi juga karena kisah uniknya dengan salah satu kuliner khas Indonesia, mi instan menarik untuk dibahas.

Ya, kegemaran Vittinghus terhadap makanan ini telah menarik perhatian pencinta bulu tangkis Tanah Air, bahkan memicu saran lucu dari warganet agar ia membuka bisnis Warmindo (Warung Makan Indomi) di negara asalnya.

Kisah cinta Vittinghus dan mi instan Indonesia ini bermula dari momen persahabatan dan sportivitas yang terjadi pada tahun 2021.

1. Hadiah Mi Instan dari Anthony Ginting yang Menjadi Viral

Kecintaan Vittinghus pada mi instan terungkap setelah ia menerima hadiah tak terduga dari tunggal putra andalan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. Hadiah tersebut diberikan Ginting sebagai bentuk terima kasih karena Vittinghus telah membantunya lolos ke ajang BWF World Tour Finals 2020 yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada Januari 2021 silam.

Kala itu, Vittinghus berhasil mengalahkan lawan berat Ginting, Lee Cheuk Yiu (Hong Kong), di babak perempatfinal Thailand Open. Kemenangan tersebut secara otomatis mengamankan tempat Ginting di ajang bergengsi akhir tahun tersebut.

Momen ketika Ginting memberikan hadiah beberapa bungkus mi instan kepada Vittinghus kemudian viral dan menjadi trending topic di kalangan penggemar bulu tangkis Indonesia.

Hans-Kristian Vittinghus
Hans-Kristian Vittinghus

2. Ratusan Kiriman Langsung dan Saran Buka Warmindo

Tak disangka, viralnya momen tersebut menarik perhatian sang pemilik merek mi instan Indonesia. Vittinghus kemudian mendapat kiriman langsung yang luar biasa banyak ke Denmark. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, mencapai 160 bungkus mi instan. Vittinghus memamerkan kiriman tersebut dalam sebuah unggahan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185448/fajar_alfian-D8rL_large.jpg
Kisah Pebulutangkis Fajar Alfian, Awali Karier sebagai Atlet dengan Cara yang Tak Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185397/mnc_bank_juara_bulu_tangkis_mnc_sports_competition_2025-zu7c_large.jpg
Usai Juara Bulu Tangkis, MNC Bank Berharap MNC Sports Competition 2026 Lebih Kompetitif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185171/chiharu_shida-AXwS_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Thailand Kunlavut Vitidsarn yang Terpesona hingga Ingin Nikahi si Cantik Chiharu Shida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185117/hendra_setiawan_bersama_tony_gunawan-WlJU_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan Akui Kagum dan Terinspirasi dengan Teknik Bermain Tony Gunawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3185031/anastasia_russkikh-1TUg_large.jpg
Kisah Tak Biasa Hendra Setiawan, Putuskan Pisah dengan Pebulu Tangkis Cantik Rusia karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184878/benyapa_aimsaard-v4QW_large.jpg
Kisah Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Benyapa Aimsaard dengan Putri KW, Lengket hingga Berbagi Hadiah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement