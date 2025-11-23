Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Usai Juara Bulu Tangkis, MNC Bank Berharap MNC Sports Competition 2026 Lebih Kompetitif

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |18:01 WIB
Usai Juara Bulu Tangkis, MNC Bank Berharap MNC Sports Competition 2026 Lebih Kompetitif
MNC Bank Pertahankan Takhta di Ajang MNC Sports Competition 2025, Lido Kembali Jadi Korban. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Skuad MNC Bank sukses mempertahankan gelar juara mereka di cabang olahraga (cabor) bulutangkis MNC Sports Competition 2025. Manajer tim MNC Bank, Peter Edwin Sapulete, mengapresiasi tinggi penyelenggaraan turnamen tersebut, sekaligus berharap edisi berikutnya dapat berlangsung lebih kompetitif.

MNC Bank mengamankan gelar juara kedua beruntun ini setelah menaklukkan Lido dengan skor meyakinkan 2-0 dalam partai final yang digelar di Kenzo Badminton, Meruya, Jakarta Barat, Minggu (23/11/2025) sore WIB. Kekalahan ini membuat Lido harus menelan pil pahit dibungkam oleh lawan yang sama di babak puncak selama dua musim berturut-turut.

1. Kunci Kemenangan

Peter Edwin Sapulete mengakui kualitas lawan mereka, Lido. Namun menurutnya, kesiapan fisik menjadi kunci kemenangan timnya.

“Lido tim yang bagus kalau kami lihat. Cuma menurut kami, mereka masalah di stamina. Sementara kami memang sering berlatih, itu yang membuat kami ketahanannya selalu lebih bertahan,” ujar Peter kepada Okezone, Minggu (23/11/2025).

Lebih lanjut, Peter mengapresiasi penyelenggaraan MNC Sports Competition 2025. Menurutnya, event yang diadakan dalam rangka HUT ke-36 MNC Group ini memiliki nilai sportivitas yang luar biasa.

MNC Bank juara bulu tangkis MNC Sports Competition 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
MNC Bank juara bulu tangkis MNC Sports Competition 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

2. Harapan Kompetisi Lebih Menantang Tahun Depan

Dengan keberhasilan mempertahankan gelar selama dua tahun berturut-turut, Peter berharap persaingan di cabor bulutangkis akan semakin ketat di masa mendatang.

 

Halaman:
1 2
