Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Carlo Pernat Ungkap Faktor yang Buat Marc Marquez Tertarik Balik ke Honda di MotoGP 2027

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |16:16 WIB
Carlo Pernat Ungkap Faktor yang Buat Marc Marquez Tertarik Balik ke Honda di MotoGP 2027
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

BOLOGNA – Pengamat MotoGP terkemuka, Carlo Pernat, melontarkan pandangan mengejutkan mengenai masa depan Marc Marquez. Menurut Pernat, peluang The Baby Alien –julukan Marquez – untuk kembali memperkuat tim pabrikan Honda di MotoGP masih sangat terbuka, asalkan tim raksasa asal Jepang itu mampu menyediakan motor yang benar-benar kompetitif.

Marquez meninggalkan Honda dan pindah ke Gresini Ducati pada musim 2024 setelah frustrasi karena motor yang tidak kompetitif. Keputusan itu berbuah manis. ia mengawali musim perdananya dengan cemerlang hingga akhirnya dipromosikan ke tim pabrikan Ducati, dan langsung menyegel gelar juara MotoGP 2025.

1. Daya Tarik The Baby Alien di 2027

Kesuksesan instan Marquez membuat Ducati semakin percaya diri, namun masalah jangka panjang muncul dari durasi kontrak. Kontrak Marquez bersama tim pabrikan asal Italia tersebut akan berakhir pada tahun 2026, dan sejauh ini belum ada indikasi kuat mengenai perpanjangan kontrak. Kondisi gap kontrak ini yang membuat Pernat melihat celah bagi Honda.

Pernat secara spesifik menyebut Marquez masih memiliki peluang besar untuk kembali ke Honda pada MotoGP 2027. Ia yakin tim pabrikan Jepang itu akan mengerahkan segala upaya demi memulangkan juara dunia delapan kali tersebut.

“Tidak ada jaminan bahwa Marc Marquez akan memakai warna Ducati pada 2027. Honda ada di hati Marc Marquez, dan Alberto Puig akan melakukan apa pun untuk membawanya kembali ke pit mereka,” kata Pernat, dikutip dari Motosan, Senin (24/11/2025).

Marc Marquez melaju di MotoGP Hungaria 2025 (Foto: Instagram/@motogp)
Marc Marquez melaju di MotoGP Hungaria 2025 (Foto: Instagram/@motogp)

2. Syarat Mutlak

Menurut Pernat, ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi Honda untuk menarik Marquez kembali, yakni jaminan motor yang mampu bersaing di barisan depan. Ia menilai bahwa tawaran tersebut harus bernilai tinggi dan meyakinkan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/38/3185478/jorge_lorenzo_memperingatkan_marc_marquez_terkait_usianya_yang_semakin_tua-DhP7_large.jpg
Jorge Lorenzo Sebut Marc Marquez Semakin Tua, Bakal Kesulitan di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/38/3185324/fabio_di_ginnantonio-qwIm_large.jpg
Ramai Dikritik Gara-Gara Tak Segacor Marc Marquez di MotoGP 2025, Fabio Di Giannantonio Masa Bodoh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/38/3185110/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-hgde_large.jpg
Massimo Rivola Ungkap 2 Kunci Sukses Aprilia Racing di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/38/3185084/francesco_bagnaia-8VGD_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Layak Gantikan Francesco Bagnaia di Ducati, Nomor 1 Alex Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184877/maverick_vinales-c6nq_large.jpg
Bawa-Bawa Jorge Lorenzo, Maverick Vinales Bicara Cara Saingi Marc Marquez Cs di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement