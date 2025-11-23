Kemenpora Gandeng BPKP, Erick Thohir: Langkah Nyata Transformasi

JAKARTA – Kemenpora RI resmi menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menpora RI, Erick Thohir, menyebut momen ini sebagai langkah nyata transformasi.

Kedua pihak resmi bersinergi usai menandatangani nota kesepahaman di Jakarta, Selasa 18 November 2025. Komitmen serta kolaborasi ini dijalin dalam rangka menjaga keuangan negara agar penggunaannya tepat sasaran dan akuntabel.

“Saya dan Kepala BPKP bersepakat di mana saya meminta untuk BPKP mengawal menyeluruh program transformasi Kemenpora,” ujar Erick, dikutip Minggu (23/11/2025).

1. Apresiasi

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, memuji dan mengapresiasi langkah sinergitas yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman ini. Ia menyatakan, pihaknya siap mendukung dan berkomitmen membantu langkah Kemenpora.

“Intinya apa yang dibutuhkan kami siap dukung. Ini awal dari membangun komitmen, kami akan bantu semaksimal mungkin agar tujuan pak menteri dalam membangun kepemudaan dan keolahragaan bisa terwujud dengan baik,” tutur Yusuf Ateh.

Erick menjelaskan, saat ini pihaknya sudah melakukan penyederhanaan 191 peraturan menteri sejak 2009. Penyederhanaan dilakukan cukup signifikan menjadi 5 hingga 20 aturan. Beberapa yang tidak relevan dihapuskan.

Di antara aturan itu, terdapat Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi. Permen ini sempat menimbulkan polemik di antara stakeholder olahraga nasional.

“Bapak Presiden sudah menyampaikan, beliau ingin pembangunan karakter bangsa untuk pemuda ini menjadi hal yang teramat penting. Selain juga memastikan yang namanya olahraga harus menjadi duta bangsa yang mencerminkan kedigdayaan,” ujar Erick.

Selain itu, Menpora Erick juga menyebut pihaknya akan membuat turunan program strategis. Misalnya, komitmen dalam memfokuskan 17 cabang olahraga unggulan agar lebih efisien.