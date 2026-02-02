Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Wujudkan Transparansi dan Meritokrasi, Kemenpora Gelar Seleksi Terbuka Deputi Industri Olahraga

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |21:14 WIB
Wujudkan Transparansi dan Meritokrasi, Kemenpora Gelar Seleksi Terbuka Deputi Industri Olahraga
Kemenpora RI mewujudkan transparansi dan meritokrasi lewat seleksi terbuka Deputi Industri Olahraga (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA – Kemenpora RI mewujudkan transparansi dan meritokrasi lewat seleksi terbuka Deputi Industri Olahraga. Seleksi ini mencari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.

Kemenpora kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Sebab, seleksi ini terbuka tidak hanya untuk PNS, tetapi termasuk kalangan profesional non-PNS.

Suasana Gedung Kemenpora RI (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Langkah ini menjadi bagian dari implementasi visi dan misi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya birokrasi transparan, profesional, serta berintegritas. Reformasi birokrasi berbasis meritokrasi dan akuntabilitas kini benar-benar diterjemahkan dalam proses pengisian jabatan strategis di lingkungan kementerian.

1. Mekanisme yang Sah

Presiden Prabowo secara konsisten menegaskan pentingnya reformasi birokrasi yang menitikberatkan pada prinsip meritokrasi, akuntabilitas, serta keterbukaan dalam pengisian jabatan strategis pemerintahan. Seleksi terbuka dengan peluang bagi non-PNS ini menjadi bentuk konkret dari arah kebijakan tersebut.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Gunawan Suswantoro menegaskan, proses ini telah melalui mekanisme yang sah dan mendapatkan restu pemerintah pusat. Ia menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Media Center Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, pada Senin (2/2/2026).

“Seleksi terbuka jabatan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga ini prinsipnya telah mendapat persetujuan dari Bapak Presiden dan Kementerian PAN RB," kata Gunawan kepada awak media, termasuk Okezone di Media Center Kemenpora, Jakarta pada Senin (2/2/2026).

"Seleksi ini untuk menemukan sosok figur yang bisa membangun industri olahraga ke depan secara berkelanjutan dan pendaftaran akan dibuka mulai Selasa 3 Februari,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/43/3198057/erick_thohir_umumkan_daftar_21_cabang_olahraga_unggulan_kemenpora-ZkLv_large.jpg
Ada Sepakbola, Ini Daftar 21 Cabang Olahraga Unggulan DBON Hasil Revisi Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/43/3197889/komisi_x_dpr_ri_menyampaikan_apresiasi_terhadap_capaian_kontingen_indonesia_di_sea_games_2025_dan_asean_para_games_2025-Jzo2_large.jpg
DPR RI Apresiasi Capaian Indonesia di SEA Games dan ASEAN Para Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/43/3196783/menpora_ri_erick_thohir_menunjukkan_komitmen_tinggi_mengembangkan_industri_olahraga-4GLT_large.jpeg
Legenda Bulu Tangkis Susy Susanti Puji Komitmen Menpora Erick Thohir Kembangkan Industri Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/43/3194195/menpora_erick_thohir_fokus_memajukan_olahraga_tanah_air_erickthohir-PleX_large.jpg
Erick Thohir Bongkar Fokus Kemenpora di Tahun 2026: Tata Kelola Bersih, Program Prioritas Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/43/3191460/kemenpora_ri_menjalin_kerja_sama_dengan_kemenpar_ri_untuk_memperkuat_sport_tourism_pada_2026-ZiYt_large.jpg
Kemenpora Jalin Kerja Sama dengan Kemenpar untuk Perkuat Sport Tourism pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185224/kemenpora_ri_menggandeng_bpkp_demi_transformasi_dari_segi_keuangan-NIHA_large.jpg
Kemenpora Gandeng BPKP, Erick Thohir: Langkah Nyata Transformasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement