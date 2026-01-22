Legenda Bulu Tangkis Susy Susanti Puji Komitmen Menpora Erick Thohir Kembangkan Industri Olahraga

LEGENDA bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti, memuji komitmen Menpora RI Erick Thohir yang ingin mengembangkan industri olahraga. Ia yakin Indonesia punya potensi besar.

Komitmen Erick Thohir itu diwujudkan dengan menjaring posisi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga dari kalangan profesional. Langkah itu tentunya demi geliat industri olahraga bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.

1. Keseriusan Kemenpora

Susy mendukung penuh langkah yang diambil oleh Erick. Hal itu tentunya sebagai tanda keseriusan dari Kemenpora mengembangkan olahraga ke arah industri dan juga prestasi.

“Menurut saya itu gebrakan yang dilakukan Menpora sangat bagus,” kata Susy, dikutip dari keterangan resmi Kemenpora RI, dikutip Kamis (22/1/2026).

“Tentu kebijakan ini telah melalui berbagai pertimbangan dan melihat kebutuhan saat ini, bagaimana potensi industri olahraga kita harus dimaksimalkan, produk yang dihasilkan juga berkualitas internasional dan berdaya saing tinggi," imbuh peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992 itu.

"Sehingga diharapkan sosok dari kalangan profesional bisa menerapkan gagasannya untuk industri olahraga kita,” tambahnya.