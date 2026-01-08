Erick Thohir Bongkar Fokus Kemenpora di Tahun 2026: Tata Kelola Bersih, Program Prioritas Jalan

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, mengungkap sejumlah fokus Kemenpora untuk tahun 2026. Erick Thohir menegaskan komitmen Kemenpora untuk tata kelola yang bersih, hingga menjalankan program prioritas yang sudah disusun sebelumnya.

1. Kemenpora Gelar Rapat

Erick Thohir menjelaskan, fokus ini berdasarkan dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu kemudian menyampaikannya dalam rapat bersama Wamenpora, Taufik Hidayat, dan jajaran Kemenpora.

“Setelah mendapat arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, hari ini saya bersama Wamenpora, Bapak Taufik Hidayat, memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Kemenpora untuk menyusun langkah strategis program tahun 2026,” jelas Erick Thohir di akun Instagram-nya.

Menurut Erick Thohir, fokus pertama Kemenpora adalah penegasan kembali komitmen tata kelola yang bersih. Erick Thohir yakin tata kelola yang teratur akan mendukung program prioritas yang disusun sedemikian rupa oleh Kemenpora.

“Setiap program harus terukur, tepat sasaran, dan memberi dampak langsung bagi kemajuan pemuda dan olahraga nasional,” ujar Erick Thohir,

“Kami juga akan fokus terhadap sejumlah program prioritas Kemenpora pada tahun 2026 seperti dalam olahraga terkait pembangunan Akademi Olahraga Nasional & Pusat Pelatihan Tim Nasional Indonesia, revitalisasi Pusat Pelatihan Cibubur menjadi sports & wellness center, Indonesia Sport Summit dan Asian Games,” sambung mantan presiden Inter Milan.