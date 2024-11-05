Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

MNC Sport Competition Jadi Wadah Pemersatu Unit Bisnis: Bisa Olahraga dan Berkompetisi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |05:24 WIB
MNC Sport Competition Jadi Wadah Pemersatu Unit Bisnis: Bisa Olahraga dan Berkompetisi
Pertandingan tenis meja di MNC Sport Competition. (Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)
JAKARTA – Ketua Panitia Turnamen Tenis Meja MNC Sport Competition, Dadang Noto, menyebut ajang ini jadi wadah pemersatu unit bisnis di MNC Group. Sebab, para peserta jadi mendapat kesempatan untuk olahraga sambil berkompetisi.

Turnamen tenis meja MNC Sport Competition sendiri digelar di Auditorium B2, MNC Tower, Jakarta. Turnamen itu berlangsung sejak 4 sampai dengan 8 November 2024.

Turnamen tenis meja di MNC Sport Competition

Turnamen tenis meja MNC Sport Competition sendiri digelar dalam rangkaian perayaan hari jadi ke-35 MNC Group dengan tema "35 Tahun Berkarya: Membangun Masa Depan Bersama". Turnamen tenis tersebut diikuti 18 unit bisnis perusahaan media itu.

Dadang Noto mengatakan turnamen tenis meja sudah menjadi agenda rutin dalam MNC Sport Competition. Sebab, lewat ajang ini, para unit bisa saling mengenal satu sama lainnya.

"Bertujuan kita buat mempersatukan karyawan antara unit yang ada. Kompetisi ini diselenggarakan kita setahun sekali ya," kata Dadang Noto kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin 4 November 2024.

"Alhamdulillah tahun ini kita ada 18 unit bisnis yang ikut serta dalam lomba tenis meja ini. Turnamen ini dengan sistem gugur," tambahnya.

Penyelenggaraan hari pertama turnamen tenis MNC Sport Competition pun berjalan cukup lancar tanpa ada kendala berarti. Hal itu sebagai bentuk komitmen pihaknya yang ingin menyukseskan MNC Sport Competition.

"Peserta sangat antusias, apalagi banyak penonton juga yang membuat ramai. Saya melihat senang semua," ucap Dadang.

"Harapan untuk MNC di ulang tahunnya semoga selalu jaya dan tambah berkembang," sambungnya

Halaman:
1 2
