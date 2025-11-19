4 Pebulu Tangkis Dunia yang Dijuluki The Big 4, Nomor 1 Taufik Hidayat!

Berikut pebulu tangkis dunia yang dijuluki The Big 4 termasuk Lin Dan serta Lee Chong Wei (Foto: Instagram/@leechongweiofficial)

PEBULU tangkis dunia yang dijuluki The Big 4 tentu menarik untuk diulas. Salah satu anggotanya adalah Taufik Hidayat.

Pada suatu masa, tunggal putra dunia punya kuartet terbaik. Saking hebatnya, mereka bergantian menjadi juara dan menguasai ranking 1.

Rivalitas keempatnya pun selalu sengit dan dinanti para penggemar. Siapa saja kuartet pebulu tangkis itu? Simak ulasannya berikut ini.

Pebulu Tangkis Dunia yang Dijuluki The Big 4

1. Taufik Hidayat

Pemain asal Indonesia ini salah satu yang terbaik di tunggal putra pada dekade 2000-an. Betapa tidak, Taufik punya deretan gelar mentereng termasuk medali emas Olimpiade Athena 2004.

Pria yang kini berusia 44 tahun ini juga pernah jadi juara dunia pada 2005. Tak heran, Taufik sempat nangkring di posisi 1 dunia pada Agustus 2000. Ia pensiun pada Juni 2013.

2. Lin Dan

Legenda asal China ini disebut sebagai yang terbaik di tunggal putra. Julukannya pun menyeramkan yakni Super Dan. Betapa tidak, ia adalah peraih dua medali emas Olimpiade pada 2008 dan 2012.

Pebulu tangkis bertangan kidal ini juga lima kali juara dunia dan sempat bertahan lama di puncak. Rivalitas Lin Dan dengan Taufik merupakan salah satu yang membuat penggemar bergairah.