Kisah Unik Gregoria Mariska, Ratu Bulu Tangkis Indonesia yang Dijuluki Balerina

KISAH unik Gregoria Mariska Tunjung menarik diulas. Ratu bulu tangkis Indonesia itu dapat julukan Balerina.

Julukan ini muncul karena gaya bermain Gregoria di lapangan. Aksinya memang selalu mengundang decak kagum karena kerap mendulang hasil manis.

1. Ratu Bulu Tangkis Indonesia

Gregoria jadi andalan Indonesia di sektor tunggal putri saat ini. Kiprah manisnya membuahkan banyak prestasi gemilang.

Bahkan, Gregoria sukses merebut medali perunggu di Olimpiade Paris 2024. Tak hanya itu, pebulu tangkis kelahiran Wonogiri, 11 Agustus 199 tersebut juga membantu tim bulu tangkis Indonesia raih medali perunggu di Piala Sudirman 2019, medali perak di Piala Uber 2024, hingga juara Asia beregu putri pada 2022.

Di turnamen BWF World Tour, sejumlah gelar juara sudah sukses diraih Gregoria. Di antaranya, dia jadi juara di ajang Spain Masters 2023 dan Japan Open 2023.

Gregoria juga jadi runner-up di sejumlah ajang bergengsi. Di antanya, prestasi itu diukir pada ajang Australia Open, Malaysia Masters, hingga Japan Masters.