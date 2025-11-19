Lolos 16 Besar Australia Open 2025, Fajar/Fikri Senang Asa ke BWF World Tour Finals 2025 Terjaga

SYDNEY - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Australia Open 2025 setelah mengalahkan wakil Malaysia. Kemenangan ini sangat penting karena memperbesar peluang Fajar/Fikri untuk lolos ke turnamen penutup bergengsi, BWF World Tour Finals (WTF) 2025.

1. Adaptasi Cepat Atasi Shuttlecock Lambat

Fajar/Fikri berhasil mengalahkan utusan Malaysia, Lau Yi Sheng/Lim Tze Jian, dalam dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-10 di babak 32 besar Australia Open 2025. Laga itu digelar di State Sports Centre, Sydney, Australia, pada Selasa 18 November 2025 siang WIB.

Fajar Alfian mengatakan kemenangan ini diraih dengan susah payah karena sempat terkendala adaptasi dengan laju shuttlecock yang berubah dan lebih lambat dari sesi latihan. Namun, mereka mampu mengatasi hal itu dengan cepat.

"Hari ini kendala di gim pertama karena ada perubahan laju shuttlecock, lebih lambat daripada saat latihan kemarin," kata Fajar dikutip dari rilis resmi PBSI, Rabu (19/11/2025).

"Jadi tadi banyak rally yang lumayan menguras tenaga. Kami juga tadi harus siap di defense-nya, jangan terburu-buru untuk menyerang," tambahnya.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

2. Fokus Raih Poin Maksimal demi Tiket WTF

Kemenangan ini membuka jalan Fajar/Fikri untuk lolos ke BWF WTF 2025. Sebab, semakin tinggi peringkat yang diraih, kian besar peluang untuk memastikan tempat di zona delapan besar BWF World Tour Ranking.

Menempati peringkat di delapan besar menjadi syarat mutlak untuk lolos ke BWF WTF 2025. Fajar/Fikri saat ini menempati peringkat 15 di ranking BWF World Tour 2025 dengan koleksi 58.790 poin usai tembus perempatfinal di Hylo Open pada awal November 2025 lalu.