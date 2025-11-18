Hasil Australia Open 2025: Raymond/Joaquin Sisihkan Wakil Taiwan!

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin sukses melaju ke 16 besar Australia Open 2025 Super 500 (Foto: X/@INABadminton)

SYDNEY - Raymond Indra/Nikolaus Joaquin sukses melaju ke 16 besar Australia Open 2025 Super 500. Mereka mengalahkan Lai Po Yu/Tsai Fu Cheng menang dua gim langsung 21-18 dan 25-23.

Bermain di State Sports Centre, Sydney, Australia, Selasa (18/11/2025) sore WIB, Raymond/Joaquin langsung tancap gas sejak awal gim pertama. Mereka unggul telak 7-2 atas Po Yu/Fu Cheng.

Namun, pasangan Taiwan itu perlahan memperkecil jarak. Hanya saja, Raymond/Joaquin berhasil mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-8.

Usai jeda, Po Yu/Fu Cheng berhasil menyamakan kedudukan menjadi 15-15. Tapi perlahan, Raymond/Jaaquin berhasil keluar dari tekanan ganda putra Taiwan.

Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu memperlebar keunggulannya menjadi 18-16. Sampai akhirmya, Raymond/Joaquin sukses merebut gim pertama dengan kemenangan 21-18 atas Po Yu/Fu Cheng.

Pada gim kedua, pertarungan sengit kembali tersaji. Raymond/Joaquin dan Po Yu/Fu Cheng terus kejar-kejaran angka hingga 8-8.