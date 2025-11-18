Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Australia Open 2025: Febriana/Meilysa Lolos ke 16 Besar Usai Bungkam Ganda Putri India

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |13:01 WIB
Hasil Australia Open 2025: Febriana/Meilysa Lolos ke 16 Besar Usai Bungkam Ganda Putri India
Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari sukses melaju ke 16 besar Australia Open 2025 Super 500 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

SYDNEY – Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari sukses melaju ke 16 besar Australia Open 2025 Super 500. Mereka mampu menyisihkan Teresa Jolly/Gayatri Pullela di babak 32 besar dengan skor 21-10 dan 21-14.

Bermain di State Sports Centre, Sydney, Australia, Selasa (18/11/2025), Ana/Trias langsung tancap gas. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu berhasil mencuri angka demi angka hingga ungguli wakil India dengan skor 7-3.

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: PBSI)

Ana/Trias terus memperlebar keunggulannya atas Jolly/Pullela. Pada akhirnya, mereka unggul lebih dulu di interval gim pertama dengan skor 11-5. 

Usai jeda, Ana/Trias tidak menurunkan tempo permainannya. Mereka terus memperlebar keunggulannya atas pasangan India menjadi 16-9. Pada akhirnya, mereka menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-10. 

Di gim kedua, Jolly/Pullela memberikan perlawanan sengit kepada Ana/Trias hingga unggul 7-6. Setelah itu, kedua pasangan bertarung sengit dan saling kejar-kejaran angka hingga 9-9. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/40/3183338/jonatan_christie_dan_gronya_somerville-zRGL_large.jpg
Hasil Drawing Australia Open 2025: Jonatan Christie Lawan Wakil Jepang, Rachel/Febi vs Gronya Somerville/Angela Yu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/40/3183073/anthony_sinisuka_ginting-wOy4_large.jpg
4 Wakil Indonesia Resmi Mundur dari Australia Open 2025, Ada Anthony Ginting!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/40/3104054/australia_open_2025-AWFq_large.jpg
Kejutan dan Duel Sengit Menanti di Australian Open 2025! Berikut Cara Streaming di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/40/3101913/australia_open_2025-Heut_large.jpg
Australian Open 2025 Dimulai! Berikut Jadwal dan Link Streaming di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184616//putri_kusuma_wardani-tkY7_large.jpg
Jadwal Padat, Ini Persiapan Putri KW Mentas di SEA Games dan BWF World Tour Finals 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/40/3184267//berikut_lima_pebulu_tangkis_supercantik_yang_turun_di_australia_open_2025_super_500-q1E7_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Turun di Australia Open 2025, Nomor 1 Bidadari Tuan Rumah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement