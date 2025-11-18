Hasil Australia Open 2025: Febriana/Meilysa Lolos ke 16 Besar Usai Bungkam Ganda Putri India

SYDNEY – Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari sukses melaju ke 16 besar Australia Open 2025 Super 500. Mereka mampu menyisihkan Teresa Jolly/Gayatri Pullela di babak 32 besar dengan skor 21-10 dan 21-14.

Bermain di State Sports Centre, Sydney, Australia, Selasa (18/11/2025), Ana/Trias langsung tancap gas. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu berhasil mencuri angka demi angka hingga ungguli wakil India dengan skor 7-3.

Ana/Trias terus memperlebar keunggulannya atas Jolly/Pullela. Pada akhirnya, mereka unggul lebih dulu di interval gim pertama dengan skor 11-5.

Usai jeda, Ana/Trias tidak menurunkan tempo permainannya. Mereka terus memperlebar keunggulannya atas pasangan India menjadi 16-9. Pada akhirnya, mereka menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-10.

Di gim kedua, Jolly/Pullela memberikan perlawanan sengit kepada Ana/Trias hingga unggul 7-6. Setelah itu, kedua pasangan bertarung sengit dan saling kejar-kejaran angka hingga 9-9.