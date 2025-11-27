Raymond/Nikolaus dan Rachel/Febi Berjaya di Australia Open 2025, Bukti Pembinaan di Jalur yang Tepat

EMPAT pebulu tangkis Indonesia sukses berjaya di Australia Open 2025 yakni Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. Keberhasilan mereka jadi bukti pembinaan berada di jalur yang tepat.

Tak hanya itu, dua sektor sempat menciptakan All Indonesian Final di Sydney Olympic Park, Sydney, Australia, Minggu 23 November 2025. Keduanya adalah ganda putra dan ganda putri.

1. Ganda

Hadir sebagai pemenang di kategori ganda putra, Raymond/Nikolaus sukses memuncaki podium. Masih di kategori yang sama, posisi runner up diisi oleh Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri yang juga merupakan pasangan asal Indonesia.

Di kategori ganda putri, Indonesia kembali mencuri perhatian melalui kemenangan Rachel/Febi. Mereka mengalahkan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari sebagai runner up.

Bergeser ke sektor ganda campuran, pasangan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil menyabet posisi runner up. Sementara itu, di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani tampil cukup apik dan berhasil meraih hasil runner up.

Deretan prestasi ini menjadi bukti nyata pembinaan atlet muda Indonesia terus memberikan hasil konkret. Itu mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama bulu tangkis dunia.