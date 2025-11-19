Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |14:13 WIB
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
Jorge Lorenzo tidak menyebut nama Marc Marquez sebagai pembalap paling mengejutkan di MotoGP 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)
A
A
A

JORGE Lorenzo tidak menyebut nama Marc Marquez sebagai pembalap paling mengejutkan di MotoGP 2025. Ia justru menilai Alex Marquez dan Marco Bezzecchi yang lebih layak!

Lorenzo menilai Alex Marquez dan Bezzecchi menjadi pembalap yang paling mengejutkannya di musim ini bukan tanpa alasan. Karena kenyataannya, kedua pembalap itu tampil impresif di MotoGP 2025.

1. Tes Pramusim

Alex Marquez melaju di MotoGP Catalunya 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)
Alex Marquez melaju di MotoGP Catalunya 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Alex Marquez sebenarnya sudah langsung menyita perhatian Lorenzo ketika tes pramusim. Hasilnya pun terbukti, adik dari Marc Marquez itu berhasil menutup finis sebagai runner-up. 

“Dua pembalap yang paling membuat saya terkejut tahun ini. Yang pertama Alex Marquez, dia sudah menunjukkannya di pramusim. Dia langsung cepat dengan motor 2024 di Montmelo (Barcelona),” kata Lorenzo, dilansir dari Motosan, Rabu (19/11/2025). 

Untuk Bezzecchi, Por Fuera tidak menyangka pembalap Italia tersebut langsung ‘nyetel’ dengan Aprilia. Mengingat, ini adalah penampilan perdananya bersama tim pabrikan asal Italia tersebut dan sukses menutup musim di urutan ketiga. 

“Dan kemudian Bezzecchi. Siapa yang membayangkan Bezzecchi dan Aprilia bisa beradaptasi begitu baik dan memenangkan tiga balapan. Dua pembalap ini membuat saya terkejut,” jelas Lorenzo.

 

Telusuri berita Sport lainnya
