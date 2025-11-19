Jorge Lorenzo Dirumorkan Gabung KTM pada MotoGP 2026!

LEGENDA MotoGP, Jorge Lorenzo, dirumorkan bakal gabung tim Red Bull KTM Tech3 pada musim depan. Tentu saja, pria asal Spanyol itu bukan menjadi pembalap untuk MotoGP 2026.

Lorenzo sudah pensiun dari MotoGP pada 2019. Sejak saat itu, sang juara dunia tiga kali sibuk menjadi pembalap penguji serta komentator salah satu media olahraga, DAZN.

1. Kemungkinan

Menyongsong musim depan, Lorenzo dirumorkan akan gabung ke KTM. Por Fuera kemungkinan besar akan membantu Maverick Vinales di tim satelit KTM Tech3.

"Itu sebuah kemungkinan. Kami perlu menyelesaikan semuanya," kata Lorenzo dikutip dari Crash, Rabu (19/11/2025).

Pria berusia 38 tahun itu kemudian membocorkan pembalap yang akan dibantu olehnya berasal dari Spanyol. Namun, ia enggan menyebutkan siapa sosok yang dimaksud.

Sementara itu, Vinales sendiri merasa senang jika mendapat bantuan dari legenda seperti Lorenzo. Apalagi, pria asal Mallorca itu terkenal dengan teknik mengendaranya yang baik.

"Saya pikir sebagai seorang pembalap, saya perlu menemukan yang terbaik untuk diri saya sendiri," kata Vinales

“Tetap saja, saya rasa saya perlu meningkatkan diri di banyak hal. Kita tahu Jorge (Lorenzo) adalah spesialis teknik pengendara, jadi saya selalu bertanya-tanya apakah saya bisa menemukan cara untuk mengembangkan keterampilan saya," sambung pria berusia 30 tahun tersebut.