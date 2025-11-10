Blak-blakan Jorge Lorenzo soal Sepang Clash Valentino Rossi vs Marc Marquez: Disengaja, Tidak Sportif!

Jorge Lorenzo bicara blak-blakan terkait insiden yang dikenal dengan Sepang Clash antara Valentino Rossi vs Marc Marquez (Foto: Instagram/@jorgelorenzo99)

JORGE Lorenzo bicara blak-blakan terkait insiden yang dikenal dengan Sepang Clash antara Valentino Rossi vs Marc Marquez. Menurutnya, hal itu disengaja dan menunjukkan sikap tidak sportif.

MotoGP belum lama ini merilis video ‘Sepang Clash’ yang melibatkan Rossi versus Marquez di MotoGP Malaysia 2015. Video berdurasi 26 menit itu mendokumentasikan momen-momen panas sebelum, saat, dan setelah kejadian.

1. Tuduhan

Valentino Rossi vs Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2015 (Foto: Youtube/MotoGP)

Momen panas sudah terjadi sebelum balapan utama, terkhusus di sesi kualifikasi. Ketegangan ini terjadi karena sebelumnya Rossi menganggap Marquez menghambatnya untuk meraih gelar juara.

Puncaknya adalah pada saat balapan utama. The Doctor beberapa kali terlihat berduel dengan Marquez. Ketika balapan memasuki lap 7 dan tikungan 13, Rossi mendekat ke pembalap asal Spanyol itu.

Tiba-tiba, The Baby Alien tersungkur. Momen ini menjadi kontroversial karena ada pro dan kontra soal Rossi sengaja menendang Marquez hingga jatuh.

2. Tidak Sportif

Lorenzo yang berada dalam balapan itu ikut mengenang momen kontroversial tersebut. Tiga kali juara MotoGP itu mengungkapkan, Rossi memang sengaja menendang Marquez. Menurutnya, itu tindakan tidak sportif dan layak mendapat hukuman berat.

“Melihat mereka berdua enam meter dari garis balapan dan Valentino menatapnya, menggerakkan kakinya. Saya tak percaya. Itu tindakan yang disengaja dan sama sekali tidak sportif,” ungkap Lorenzo dilansir dari Motosan, Senin (10/11/2025).

“Jika seorang pembalap Moto3 melakukan itu, setidaknya lisensinya akan dicabut,” sambung pria yang juga asal Spanyol tersebut.