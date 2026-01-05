Ayah Jorge Lorenzo: Marc Marquez Dirindukan Pencinta MotoGP Suatu Hari Nanti

AYAH Jorge Lorenzo, Chicho Lorenzo, menyarankan para pencinta MotoGP untuk menikmati setiap performa Marc Marquez saat mentas di lintasan balap. Menurut Chicho Lorenzo, pembalap Ducati Lenovo itu cepat atau lambat akan pensiun sehingga aksinya tak bisa dilihat lagi.

1. Marc Marquez Bangkit dari Keterpurukan

Setelah sempat mengalami cedera parah pada 2020-2023, Marc Marquez keluar sebagai juara MotoGP 2025. Gelar itu membuat Marc Marquez tujuh kali kampiun lomba balap motor paling prestisius tersebut.

Marc Marquez dominasi MotoGP 2025. (instagram/@ducaticorse)

Chicho Lorenzo menilai Marc Marquez sudah tidak muda lagi sebagai seorang pembalap, yang mana telah berusia 32 tahun. Jadi, para pencinta MotoGP akan melihat Marc Marquez pensiun beberapa tahun ke depan.

"Saya hanya berharap para penggemar menghargai dan menikmati kehadirannya, karena suatu hari nanti dia akan dirindukan," kata Chicho Lorenzo, Okezone mengutip dari Crash, Senin (5/1/2026).

2. Marc Marquez Sosok Pembalap Sempurna

Ia mengatakan Marc Marquez sebagai sosok pembalap yang sempurna. Hal itu bisa dilihat dari kedewasaan Marc Marquez di lintasan balap ataupun kehidupan sehari-hari.

"Jika Anda menambahkan sikap kerja dan kecerdasannya, hasilnya adalah seorang pembalap yang tidak hanya menandai sebuah era, tetapi juga menetapkan standar tertinggi dalam sejarah," katanya.