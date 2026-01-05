Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Diprediksi Menggila di MotoGP 2026, Siapa Juaranya?

PELATIH pembalap Ducati, Manuel Poggiali, percaya diri dua pembalapnya Marc Marquez dan Francesco Bagnaia tampil gemilang di MotoGP 2026. Keyakinan itu muncul karena Ducati akan menyiapkan kendaraan terbaik untuk mereka di tahun 2026.

Para pembalap saat ini tengah menjalani libur musim dingin. Seluruh kegiatan MotoGP akan kembali ketika tes pramusim digelar di Malaysia (3-5 Februari 2026) dan Thailand (21-22 Februari 2026).

1. Ducati Sambut Musim dengan Penuh Optimisme

Marc Marquez juara MotoGP 2025. (instagram/@ducaticorse)

Manuel Poggiali menyatakan Ducati menyambut musim baru dengan penuh optimisime. Ia menegaskan Marc Marquez, Francesco Bagnaia maupun tim mekanik akan menyiapkan diri semaksimal mungkin.

"Kami memiliki kesempatan untuk pulih di tahun baru. Jadi saya percaya itulah niat Ducati untuk menempatkan kedua pembalap kami dalam kondisi terbaik,” kata Manuel Poggiali, Okezone mengutip dari Crash, Senin (5/1/2025).

Di MotoGP 2025, Marc Marquez berstatus juara dunia dengan koleksi 545 poin. Sementara Francesco Bagnaia harus puas berada di posisi kelima dengan 288 poin.

2. Totalitas Dukung Marc Marquez dan Francesco Bagnaia

Manuel Poggiali menegaskan seluruh elemen Ducati siap habis-habisan untuk membantu Marc Marquez dan Francesco Bagnaia dapat tampil maksimal. Hal itu karena persaingan di MotoGP 2026 diprediksi jauh lebih ketat.