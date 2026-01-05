Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Diprediksi Menggila di MotoGP 2026, Siapa Juaranya?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |13:42 WIB
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Diprediksi Menggila di MotoGP 2026, Siapa Juaranya?
Marc Marquez siap pertahankan gelar juara di MotoGP 2026. (Foto: MotoGP.com)
A
A
A

PELATIH pembalap Ducati, Manuel Poggiali, percaya diri dua pembalapnya Marc Marquez dan Francesco Bagnaia tampil gemilang di MotoGP 2026. Keyakinan itu muncul karena Ducati akan menyiapkan kendaraan terbaik untuk mereka di tahun 2026.

Para pembalap saat ini tengah menjalani libur musim dingin. Seluruh kegiatan MotoGP akan kembali ketika tes pramusim digelar di Malaysia (3-5 Februari 2026) dan Thailand (21-22 Februari 2026).

1. Ducati Sambut Musim dengan Penuh Optimisme

Marc Marquez juara MotoGP 2025. (instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez juara MotoGP 2025. (instagram/@ducaticorse)

Manuel Poggiali menyatakan Ducati menyambut musim baru dengan penuh optimisime. Ia menegaskan Marc Marquez, Francesco Bagnaia maupun tim mekanik akan menyiapkan diri semaksimal mungkin.

"Kami memiliki kesempatan untuk pulih di tahun baru. Jadi saya percaya itulah niat Ducati untuk menempatkan kedua pembalap kami dalam kondisi terbaik,” kata Manuel Poggiali, Okezone mengutip dari Crash, Senin (5/1/2025).

Di MotoGP 2025, Marc Marquez berstatus juara dunia dengan koleksi 545 poin. Sementara Francesco Bagnaia harus puas berada di posisi kelima dengan 288 poin.

2. Totalitas Dukung Marc Marquez dan Francesco Bagnaia

Manuel Poggiali menegaskan seluruh elemen Ducati siap habis-habisan untuk membantu Marc Marquez dan Francesco Bagnaia dapat tampil maksimal. Hal itu karena persaingan di MotoGP 2026 diprediksi jauh lebih ketat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/38/3193595/marc_marquez_akan_dirindukan_pencinta_motogp_suatu_hari_nanti_ducaticorse-WVto_large.jpg
Ayah Jorge Lorenzo: Marc Marquez Dirindukan Pencinta MotoGP Suatu Hari Nanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/38/3193579/marco_bezzecchi_dijagokan_juara_motogp_mandalika_2025_marcobez72-yz7J_large.jpg
Marco Bezzecchi Kalahkan Marc Marquez untuk Juara MotoGP 2026? Bos Aprilia Racing Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/38/3193506/marc_marquez_sejak_awal_tahu_ducati_desmosedici_gp25_sulit_dikendarai_oleh_francesco_bagnaia-oPFL_large.jpg
Tahu Motornya Sulit Ditaklukkan, Marc Marquez Sengaja Bikin Francesco Bagnaia Kesusahan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/38/3193500/aprilia_racing_termotivasi_jadi_lebih_baik_di_motogp_2026_berkat_marc_marquez-DZJz_large.jpg
Dominasi Marc Marquez Bikin Aprilia Racing Termotivasi Jelang MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/38/3193480/marc_marquez_berpotensi_memecahkan_tiga_rekor_milik_valentino_rossi_di_motogp_2026-gdHf_large.jpg
Marc Marquez Berpotensi Pecahkan 3 Rekor Valentino Rossi di MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/38/3193412/toprak_razgatlioglu-CjUO_large.jpg
Dianggap Reinkarnasi Casey Stoner, Toprak Razgatlioglu Bakal Buat MotoGP 2026 Makin Sengit
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement