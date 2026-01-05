3 Rekor Valentino Rossi yang Bisa Dipecahkan Marc Marquez di MotoGP 2026, Nomor 1 Paling Dekat!

Berikut tiga rekor Valentino Rossi yang bisa dipecahkan Marc Marquez di MotoGP 2026 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

BERIKUT tiga rekor Valentino Rossi yang bisa dipecahkan Marc Marquez di MotoGP 2026. Salah satunya paling realistis untuk dikejar.

Dominasi Marquez sungguh luar biasa di MotoGP 2025. Ia mencatatkan 11 kemenangan di balapan utama dan 14 kali memenangi Sprint Race dalam 17 dari 22 seri yang diikutinya musim lalu.

Dengan catatan itu, Marquez kini mengoleksi 73 kemenangan di MotoGP sejak 2013 atau 99 di semua kelas. Kemudian, ia 126 kali naik podium di kelas premier atau total 165 di semua kategori.

Lantas, rekor apa saja milik Rossi yang bisa disamai bahkan dipecahkan? Simak ulasan berikut ini.

3 Rekor Valentino Rossi yang Bisa Dipecahkan Marc Marquez di MotoGP 2026

1. Fastest Lap atau Lap Tercepat

Untuk yang satu ini, Rossi telah mencatatkan 76 fastest lap sepanjang 21 tahun kariernya di kelas premier. Waktu tercepat ini dibukukan saat balapan.

Sementara, Marquez sudah mencetak 72 kali fastest lap. Bisa dibilang, rekor satu ini paling realistis untuk dipecahkan olehnya.