Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!

VALENCIA - CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, menyatakan kepuasannya setelah timnya berhasil menutup musim MotoGP 2025 dengan performa dan hasil yang luar biasa. Rivola bahkan berkelakar bahwa hasil cemerlang di akhir musim ini merupakan hal yang tidak biasa bagi Aprilia Racing.

1. Akhir Musim Manis Berkat Podium 1-2

Aprilia Racing menjadi pesaing terdekat Ducati pada musim ini. Tim asal Italia itu sukses menempati posisi kedua di klasemen akhir konstruktor MotoGP 2025, membuktikan mereka mampu merepotkan dominasi tim pabrikan Borgo Panigale.

Meskipun tanpa juara dunia musim lalu, Jorge Martin, yang terbekap cedera, Aprilia Racing tetap menunjukkan taringnya. Salah satu pembalap mereka, Marco Bezzecchi, berhasil menempati posisi ketiga klasemen akhir pembalap dengan total 353 poin.

Aprilia Racing juga berhasil menutup musim dengan raihan podium satu-dua di MotoGP Valencia 2025, Minggu 16 November 2025. Bezzecchi keluar sebagai juara, disusul oleh Raul Fernandez yang merupakan pembalap dari tim satelit Trackhouse Aprilia.

Ini merupakan pertama kalinya Aprilia Racing menempatkan dua pembalapnya di podium satu-dua sejak MotoGP Catalan 2023. Rivola pun merasa sangat senang dengan pencapaian ini.

Marco Bezzecchi

"Akhirnya, karena biasanya di akhir musim kami cukup buruk. Jadi, untuk sekali ini, kita bisa menikmati Minggu malam di Valencia," kata Rivola dilansir dari Crash, Rabu (19/11/2025).

2. Tekad Pertahankan Tren Positif di Musim Depan

Rivola mengaku sudah merasakan bahwa timnya akan meraih hasil baik musim ini. Ia menunjuk pada konsistensi performa mereka di beberapa balapan terakhir sebagai buktinya.