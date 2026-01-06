Menpora Erick Thohir Jadikan Sport Tourism dan Industri Olahraga sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

MENTERI Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir berusaha agar olahraga Tanah Air menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kemenpora RI bersama lintas kementerian lain sepakat memperkuat ekosistem olahraga nasional serta menjadikan industri olahraga dan sport tourism sebagai bagian dari ekonomi baru.

Erick Thohir menyamaikan itu saat menghadiri launching tim Satria Muda Pertamina Bandung. Launching itu berlangsung di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat, Senin 5 Januari 2026.

"Kehadiran saya di sini sesuai dengan arah kebijakan Kemenpora yang saat ini memiliki Deputi Sport Tourism dan Hubungan Internasional," kata Erick Thohir dalam rilis Kemenpora yang diterima Okezone, Selasa (6/1/2026).

Satria Muda Pertamina Bandung luncurkan skuad dan jersey untuk IBL 2026. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

1. Disepakati Lintas Kementerian

Ia mengatakan divisi Sport Tourism dan Hubungan Internasional tujuannya menjadikan industri olahraga dan sport tourism sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Gagasan ini juga telah disepakati lintas kementerian saat pelaksanaan Indonesia Sport Summit yang digelar medio Desember 2025.

"Kemarin ketika saya membuat Indonesia Sport Summit, saya mengharapkan seluruh pemegang pemangku jabatan untuk industri olahraga dan sport tourism bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru," lanjut Erick Thohir.

"Ahamdulillah kemarin dari Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendikdasmen Pak Menteri Abdul Mu’ti semua datang. Kita menyepakati yang namanya industri olahraga ini bisa sebagai pusat bagian dari ekonomi baru termasuk sport tourism-nya,"tambah mantan presiden Inter Milan ini.