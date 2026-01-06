Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Menpora Erick Thohir Jadikan Sport Tourism dan Industri Olahraga sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |13:48 WIB
Menpora Erick Thohir Jadikan Sport Tourism dan Industri Olahraga sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Erick Thohir ingin majukan olahraga dan ekonomi Indonesia. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

MENTERI Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir berusaha agar olahraga Tanah Air menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kemenpora RI bersama lintas kementerian lain sepakat memperkuat ekosistem olahraga nasional serta menjadikan industri olahraga dan sport tourism sebagai bagian dari ekonomi baru.

Erick Thohir menyamaikan itu saat menghadiri launching tim Satria Muda Pertamina Bandung. Launching itu berlangsung di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat, Senin 5 Januari 2026.

"Kehadiran saya di sini sesuai dengan arah kebijakan Kemenpora yang saat ini memiliki Deputi Sport Tourism dan Hubungan Internasional," kata Erick Thohir dalam rilis Kemenpora yang diterima Okezone, Selasa (6/1/2026).

Satria Muda Pertamina Bandung luncurkan skuad dan jersey untuk IBL 2026. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
Satria Muda Pertamina Bandung luncurkan skuad dan jersey untuk IBL 2026. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

1. Disepakati Lintas Kementerian

Ia mengatakan divisi Sport Tourism dan Hubungan Internasional tujuannya menjadikan industri olahraga dan sport tourism sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Gagasan ini juga telah disepakati lintas kementerian saat pelaksanaan Indonesia Sport Summit yang digelar medio Desember 2025.

"Kemarin ketika saya membuat Indonesia Sport Summit, saya mengharapkan seluruh pemegang pemangku jabatan untuk industri olahraga dan sport tourism bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru," lanjut Erick Thohir.

"Ahamdulillah kemarin dari Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendikdasmen Pak Menteri Abdul Mu’ti semua datang. Kita menyepakati yang namanya industri olahraga ini bisa sebagai pusat bagian dari ekonomi baru termasuk sport tourism-nya,"tambah mantan presiden Inter Milan ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/43/3193175/lindswell_kwok-wfor_large.jpg
Kisah Lindswell Kwok, Atlet Wushu Supercantik Peraih Medali Emas Asian Games yang Mirip Artis Cantik Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/43/3192554/momen_anthony_joshua_dievakuasi_dari_mobil_yang_ditumpanginya_baateinstockki-UJx3_large.jpg
Kronologi Kecelakaan Mobil Anthony Joshua yang Tewaskan 2 Orang di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/43/3192171/fury_redemption-MSn9_large.jpg
Panggung Global Petarung Asia: FURY REDEMPTION Siap Suguhkan Adrenalin Tinggi, Live di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191709/kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-PvZX_large.jpg
Sektor Olahraga Jadi Mesin Baru Ekonomi Nasional, Akademisi: Potensinya Tembus Ratusan Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191702/rizki_juniansyah-0Ixy_large.jpg
Diplomasi Berhasil, Rizki Juniansyah dan Rahmat Erwin Bakal Berbagi Kelas di Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement