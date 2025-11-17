Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

SIP Padel 2025 Rampung Digelar, Diharapkan Melahirkan Bibit Atlet Masa Depan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |17:58 WIB
SIP Padel 2025 Rampung Digelar, Diharapkan Melahirkan Bibit Atlet Masa Depan
SIP Padel League 2025 diharapkan menjadi awal prestasi olahraga tersebut (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Liga Padel antar komunitas bertajuk SIP Padel League 2025 telah rampung digelar pada Minggu 16 November 2025. Harapannya, turnamen tersebut dapat menghadirkan prestasi serta menjaring bibit atlet masa depan pada cabang olahraga (cabor) padel.

BRImo SIP Padel League 2025 mulai digelar sejak 20 Juli. Fase knockout SIP Padel League 2025 diselenggarakan dalam dua hari dalam tajuk SIP Padel Festival 2025 pada 15 dan 16 November 2025 di Republic Padel TB Simatupang, Jakarta.

1. Diikuti 32 Komunitas

Olahraga padel (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

Turnamen tersebut diikuti oleh 32 komunitas. SIP Padel League 2025 bukan sekadar ajang pertarungan padel saja, melainkan juga menjadi wadah  selebrasi bagi penggemar dan pelaku padel pada khususnya dan pecinta gaya hidup aktif pada umumnya.

Tak hanya pertandingan liga, festival ini juga menghadirkan celebrity match yang diramaikan Gading Marten, Medina, Maria Selena, Mario Lawalata, dan lainnya; serta play with pro di mana pengunjung bisa menonton langsung aksi atlet padel putri nasional Fitriana Sabrina, Fitriani Sabatini, Jessy Rompies, dan Novela Putria.

“Melalui BRImo SIP Padel Festival 2025, kami ingin memperkuat posisi padel sebagai olahraga yang inklusif dan dinamis, serta menghadirkan pengalaman yang tidak hanya kompetitif tetapi juga menghibur,” kata Adit Dwi selaku Project Manager SIP Sports Club, dikutip Senin (17/11/2025).

2. Apresiasi

Adit menjelaskan, format liga seperti ini merupakan bentuk apresiasi terhadap komunitas padel yang cukup menjamur di Tanah Air khususnya Jakarta. Karena itu, diharapkan turnamen ini bisa melahirkan bibit atlet padel masa depan.

"Kami belum melihat ada yang membuat liga padel yang memang full kompetisi dengan banyak tim yang menjadi peserta. Kami buat dari Juli hingga sekarang, karena memang kami ingin bisa mempertemukan semua komunitas yang ada di Jabodetabek dan ingin mencari bibit-bibt atlet baru," terangnya.

Untuk saat ini, SIP Padel League memang baru digelar di Jakarta dengan mempertemukan komunitas se-Jabodetabek. Tapi, Adit menyampaikan pihaknya berenacana menggelar turnamen tersebut di beberapa kota agar olahraga padel bisa lebih berkembang di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184662/mnc_tourism_indonesia_lolos_semifinal_turnamen_basket_mnc_sports_competition_2025_okezone-Fmb0_large.jpg
Kunci Sukses MNC Tourism Indonesia Lolos Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184414/hut_ke_36_mnc_group_global_jaya_sejahtera_sukses_back_to_back_juara_tenis_meja-Twme_large.jpg
Back-to-Back Juara Tenis Meja HUT Ke-36 MNC Group, Global Jaya Sejahtera Ungkap Rasa Bahagia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184413/hut_ke_36_mnc_group_global_jaya_sejahtera_sukses_back_to_back_juara_tenis_meja-4Ajr_large.jpg
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Sukses Back to Back Juara Tenis Meja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184181/serunya_lomba_tenis_meja_dalam_perayaan_hut_ke_36_mnc_group-mc9p_large.jpg
Penuh Semangat dan Solidaritas: 20 Tim Karyawan Unjuk Kualitas di Turnamen Tenis Meja HUT Ke-36 MNC Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184161/serunya_lomba_tenis_meja_dalam_perayaan_hut_ke_36_mnc_group-W9EA_large.jpg
Semarak HUT ke-36 MNC Group: Turnamen Tenis Meja Penuh Antusias, Ajang Perkuat Kebersamaan Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/36/3184145/sebanyak_16_tim_akan_mengikuti_mnc_sports_competition_2025_di_cabang_olahraga_basket-0VsK_large.jpeg
Resmi Digelar, 16 Tim Ambil Bagian di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement