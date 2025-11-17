SIP Padel 2025 Rampung Digelar, Diharapkan Melahirkan Bibit Atlet Masa Depan

JAKARTA - Liga Padel antar komunitas bertajuk SIP Padel League 2025 telah rampung digelar pada Minggu 16 November 2025. Harapannya, turnamen tersebut dapat menghadirkan prestasi serta menjaring bibit atlet masa depan pada cabang olahraga (cabor) padel.

BRImo SIP Padel League 2025 mulai digelar sejak 20 Juli. Fase knockout SIP Padel League 2025 diselenggarakan dalam dua hari dalam tajuk SIP Padel Festival 2025 pada 15 dan 16 November 2025 di Republic Padel TB Simatupang, Jakarta.

1. Diikuti 32 Komunitas

Turnamen tersebut diikuti oleh 32 komunitas. SIP Padel League 2025 bukan sekadar ajang pertarungan padel saja, melainkan juga menjadi wadah selebrasi bagi penggemar dan pelaku padel pada khususnya dan pecinta gaya hidup aktif pada umumnya.

Tak hanya pertandingan liga, festival ini juga menghadirkan celebrity match yang diramaikan Gading Marten, Medina, Maria Selena, Mario Lawalata, dan lainnya; serta play with pro di mana pengunjung bisa menonton langsung aksi atlet padel putri nasional Fitriana Sabrina, Fitriani Sabatini, Jessy Rompies, dan Novela Putria.

“Melalui BRImo SIP Padel Festival 2025, kami ingin memperkuat posisi padel sebagai olahraga yang inklusif dan dinamis, serta menghadirkan pengalaman yang tidak hanya kompetitif tetapi juga menghibur,” kata Adit Dwi selaku Project Manager SIP Sports Club, dikutip Senin (17/11/2025).

2. Apresiasi

Adit menjelaskan, format liga seperti ini merupakan bentuk apresiasi terhadap komunitas padel yang cukup menjamur di Tanah Air khususnya Jakarta. Karena itu, diharapkan turnamen ini bisa melahirkan bibit atlet padel masa depan.

"Kami belum melihat ada yang membuat liga padel yang memang full kompetisi dengan banyak tim yang menjadi peserta. Kami buat dari Juli hingga sekarang, karena memang kami ingin bisa mempertemukan semua komunitas yang ada di Jabodetabek dan ingin mencari bibit-bibt atlet baru," terangnya.

Untuk saat ini, SIP Padel League memang baru digelar di Jakarta dengan mempertemukan komunitas se-Jabodetabek. Tapi, Adit menyampaikan pihaknya berenacana menggelar turnamen tersebut di beberapa kota agar olahraga padel bisa lebih berkembang di Indonesia.