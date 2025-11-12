Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Dubai P1 di Vision+, Klik di Sini!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |14:43 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Dubai P1 di Vision+, Klik di Sini!
Saksikan Premier Padel 2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Premier Padel 2025 Dubai P1 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu bisa disaksikan di Vision+.

Premier Padel 2025 kembali menyapa para pencinta olahraga padel dengan seri yang spektakuler, Premier Padel 2025: Dubai P1. Digelar mulai 11–16 November 2025, bertempat di kota Dubai, Uni Emirat Arab seluruh aksinya bisa ditonton di Vision+ dengan klik di sini.

Ajang Premier Padel Dubai P1 akan mempertemukan para pemain terbaik dunia yang siap unjuk gigi di arena padel internasional. Kecepatan, teknik, dan kerja sama tim akan diuji di lapangan yang ikonik, menghadirkan tontonan intens dan menegangkan bagi para penggemar olahraga ini.

Pertandingan akan dimulai pada Selasa, 11 November 2025 berikut jadwal lengkapnya:

Selasa, 11 November 2025

15.00 WIB: Premier Padel 2025: Dubai P1 – Day 1

23.00 WIB: Premier Padel 2025: Dubai P1 – Day 1 (2)

Rabu, 12 November 2025

15.00 WIB: Premier Padel 2025: Dubai P1 – Day 2

23.00 WIB: Premier Padel 2025: Dubai P1 – Day 2 (2)

Kamis, 13 November 2025 

15.00 WIB: Premier Padel 2025: Dubai P1 – Day 3

23.00 WIB: Premier Padel 2025: Dubai P1 – Day 3 (2)

Jumat, 14 November 2025 

15.00 WIB: Premier Padel 2025: Dubai P1 – Day 4

23.00 WIB: Premier Padel 2025: Dubai P1 – Day 4 (2)

Sabtu, 15 November 2025

19.00 WIB: Premier Padel 2025: Dubai P1 – Semifinal 1

Minggu, 16 November 2025

23.00 WIB: Premier Padel 2025: Dubai P1 – Semifinal 2

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
