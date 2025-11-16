Kisah Pebulu Tangkis Gronya Somerville, Bidadari Lapangan dengan Darah Bangsawan yang Terpikat Budaya Indonesia

SIAPA yang tak kenal dengan Gronya Somerville? Bintang bulu tangkis spesialis ganda asal Australia ini kerap mencuri perhatian publik, tidak hanya karena skill bermainnya yang kompetitif, tetapi juga berkat parasnya yang menawan.

Di balik pesonanya di lapangan, tersimpan cerita menarik mengenai latar belakang keluargan Gronya yang unik serta kecintaannya yang mendalam pada Indonesia.

1. Berasal dari Garis Keturunan Bangsawan Dinasti Qing

Julukan 'bidadari bulutangkis' yang melekat pada Gronya Somerville ternyata didukung oleh garis keturunan yang istimewa. Dari pihak sang ayah, mengalir darah bangsawan China.

Secara spesifik, Gronya merupakan cicit dari Kang Youwei, seorang tokoh reformis politik terkemuka yang aktif pada masa Dinasti Qing. Di sisi lain, sang ibu adalah keturunan asli Australia dari kelompok Anglo-Celtic.

Perpaduan warisan budaya Timur dan Barat ini menjadikan Gronya sosok yang unik dan memiliki daya tarik tersendiri. Garis keturunan ini menambahkan lapisan sejarah yang menarik pada profilnya, jauh di luar identitasnya sebagai atlet bulu tangkis yang berkompetisi di kancah internasional.

Gronya Somerville

2. Terpesona Batik dan Kelezatan Kuliner Nusantara

Di luar lapangan, Gronya Somerville secara terbuka menunjukkan sisi lain yang membuatnya semakin dicintai penggemar di Asia, yaitu kecintaannya pada Indonesia.

Salah satu hal yang paling memikat hati Gronya adalah Batik, kain tradisional khas Indonesia yang kaya akan filosofi. Melalui berbagai unggahan di media sosial pribadinya, Gronya kerap memamerkan dirinya mengenakan beragam model batik, menunjukkan kekaguman yang tulus terhadap warisan budaya tersebut.