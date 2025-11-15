Advertisement
SPORT LAIN

Raih 1 Emas, 5 Perak dan 6 Perunggu di ISG 2025, Modal Renang Indonesia Bersinar di SEA Games 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |11:59 WIB
Raih 1 Emas, 5 Perak dan 6 Perunggu di ISG 2025, Modal Renang Indonesia Bersinar di SEA Games 2025?
Indonesia meraih 1 Emas 5 Perak dan 6 Perunggu di cabang olahraga renang ISG 2025. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

PRESTASI lumayan dicatatkan perenang Indonesia di ajang Islamic Solidarity Games (ISG) 2025 yang dilangsungkan di Riyadh, Arab Saudi. Total atlet-atlet Indonesia mencatatkan 1 Emas, 5 Perak, dan 6 Perunggu di cabang olahraga renang ISG 2025.

1. Lampaui Pencapaian di ISG 2022

Pencapaian ini melampaui hasil pada Islamic Solidarity Games edisi sebelumnya di Konya 2022 dengan raihan 2 perak dan 12 perunggu. Pelatih Kepala renang Tim Indonesia, Albert C. Sutanto, menyampaikan hasil ini menjadi bahan evaluasi berharga menjelang ajang besar berikutnya, termasuk SEA Games Thailand 2025.

Persaingan Cabor Renang di ISG 2025. (Foto; NOC Indonesia)
Persaingan Cabor Renang di ISG 2025. (Foto; NOC Indonesia)

“Kalau dilihat dari target awal, kita memang ingin mempertahankan bahkan melampaui hasil Islamic Solidarity Games sebelumnya. Dari sisi medali perak saja sudah naik dari dua menjadi lima, dan kali ini kita juga berhasil meraih satu medali emas,” kata Albert dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Sabtu (15/11/2025).

2. Berjuang Melawan Cuaca

Albert yang merupakan Olympian renang di Sydney 2000 dan Athena 2004 itu menambahkan perjuangan atletnya tidak mudah selama tampil di Islamic Solidarity Games. Mereka berjuang melawan kondisi cuaca yang membuat kondisi fisik sebagian atlet sempat menurun bahkan sakit.

“Banyak yang kurang fit, seperti Joe, Farrel, dan Jason yang sempat demam dan radang. Tapi mereka tetap berjuang maksimal. Ini jadi pelajaran untuk manajemen waktu dan tapering menuju SEA Games nanti,” jelasnya.

Albert juga menyoroti semangat generasi muda perenang Indonesia yang mulai menunjukkan konsistensi prestasi melalui catatan waktu yang diperoleh.

 

