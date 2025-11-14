Kisah Alexandra Boje, Pebulu Tangkis Supercantik Denmark yang Jatuh Hati pada Keindahan Alam Indonesia

PEBULU tangkis Denmark yang supercantik, Alexandra Boje, ternyata menyimpan kekaguman mendalam terhadap keindahan Indonesia. Sebagai salah satu atlet papan atas Eropa, kunjungan Boje ke Tanah Air tidak hanya terbatas pada arena pertandingan, tetapi juga sebagai tujuan utama liburan romantisnya.

Alexandra Boje, atlet berusia 25 tahun, merupakan salah satu andalan Denmark di sektor ganda campuran dan ganda putri. Kiprahnya di dunia bulu tangkis Eropa telah mengukir prestasi gemilang, termasuk membawa Denmark tiga kali meraih gelar Juara Eropa pada tahun 2019, 2021, dan 2025.

1. Perjalanan Karier

Di kancah internasional, Boje dikenal berpasangan dengan Mathias Christiansen di sektor ganda campuran. Pasangan ini pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat BWF, yakni peringkat delapan dunia.

Puncak prestasi mereka di turnamen BWF World Tour adalah saat berhasil menjuarai Singapore Open 2023 yang berlevel Super 750. Namun, setelah kesuksesan tersebut, Boje dan Christiansen sempat memutuskan untuk berpisah.

Sang atlet cantik pun sempat memulai babak baru dengan berpasangan bersama pemain Belanda, Robin Tabeling. Duet singkat itu berhasil memenangkan German Open 2025.

Setelah itu, Boje kembali diduetkan dengan kekasihnya, Christiansen. Setelah dipasangkan kembali, mereka sukses berjaya di Macau Open, Indonesia Masters I, dan Hylo Open 2025!

Alexandra Boje bersama Mathias Christiansen.. ig

2. Kagumi Keindahan Bali hingga Nusa Tenggara Barat

Bersama Mathias Christiansen, Alexandra Boje kerap menyambangi Indonesia. Tidak hanya untuk berkompetisi di turnamen besar, pasangan ini juga memanfaatkan waktu luang mereka untuk berlibur dan menikmati pesona alam Indonesia.