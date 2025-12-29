Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Herry IP Ungkap 3 Target Besar untuk Ganda Putra Malaysia di 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |18:26 WIB
Herry IP Ungkap 3 Target Besar untuk Ganda Putra Malaysia di 2026
Herry IP mematok target untuk jadi juara di 3 turnamen berikut ini (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
KUALA LUMPUR – Herry Iman Pierngadi (Herry IP) mengungkap tiga target besar yang hendak dicapai tim ganda putra Malaysia pada 2026. Kejuaraan Dunia (BWF World Championships), Asian Games, dan All England, dipatok untuk jadi kampiun!

Herry bergabung dengan BAM sejak Februari 2025. Kehadiran Coach Naga Api langsung memberikan dampak positif.

1. Pasang Surut

Herry IP ukses bantu Aaron Chia/Soh Wooi Yik juara BAC 2025. (Foto: Instagram/aaronchiatengfong)

Duet Aaron Chia/Soh Wooi Yik, sukses merebut gelar juara Kejuaraan Asia, Thailand Open, dan Singapore Open. Sementara Man Wei Chong/Kai Wun Tee menyumbang gelar juara Malaysia Masters.

Namun demikian, mereka mengalami pasang surut setelah itu. Polesan Herry tidak meraih hasil maksimal di Kejuaraan Dunia dan yang terbaru di SEA Games 2025.

Karena itu, Herry telah menyiapkan tiga agenda besar yang menjadi prioritas utamanya pada 2026. Ia ingin anak didiknya berjaya di Kejuaraan Dunia, All England, dan Asian Games. 

“Ada tiga prioritas utama,” ucap Herry, dikutip dari New Straits Times, Senin (29/12/2025). 

“Kejuaraan Dunia menjadi salah satu target utama saya karena tahun ini kami tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Fokus saya adalah Kejuaraan Dunia, Asian Games, dan juga All England,” sambung pria berusia 63 tahun itu. 

 

