5 Pebulu Tangkis Dunia yang Tak Disangka Keturunan Indonesia, Nomor 1 Bidadari Tunggal Putri!

Lianne Tan pernah main di liga bulu tangkis Indonesia. (Foto: Instagram)

LIMA pebulu tangkis dunia yang tak disangka keturunan Indonesia menarik diulas. Salah satunya bidadari di sektor tunggal putri.

Sejumlah pemain top dunia tak disangka memiliki darah keturunan Indonesia. Mereka pun bisa bersinar karena ukir prestasi ciamik. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Dunia yang Tak Disangka Keturunan Indonesia:

1. Lianne Tan

Salah satu pebulu tangkis dunia yang tak disangka keturunan Indonesia adalah Lianne Tan. Pebulu tangkis supercantik satu ini merupakan andalan Belgia di sektor tunggal putri.

Lianne Tan pun tak disangka memiliki darah Indonesia dari ayahnya, Henk Tan. Tak sekadar keturunan Indonesia, Lianne juga ternyata bisa berbahasa Indonesia. Dia kerap dapat instruksi dari pelatih dalam bahasa Indonesia.

2. Ade Resky Dwicahyo

Kemudian, ada Ade Resky Dwicahyo. Kalau pemain yang satu ini memang lahir di Indonesia, tepatnya di Kendari pada 13 Mei 1998. Tetapi, Ade putuskan pindah kewarganegaraan ke Azerbaijan.

Langkah itu diambil karena Ade kalah saing di Indonesia. Kini, di Azerbaijan, Ade Resky yang bermain di sektor tunggal putra bisa rutin mentas di Olimpiade.