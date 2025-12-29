Kisah Jonatan Christie, Satu-satunya Wakil Indonesia yang Paling Gacor di BWF World Tour 2025

KISAH Jonatan Christie menarik diulas. Dia jadi satu-satunya wakil Indonesia yang paling gacor di BWF World Tour 2025.

Dengan sukses merebut sejumlah gelar juara pada tahun ini, Jonatan kantongi uang hadiah dengan nominal tak main-main. Jumlahnya bahkan mencapai USD213.800 atau sekira Rp3,36 miliar!

1. Sukses Besar

Ya, Jonatan Christie sukses besar sepanjang 2025. Meski harus membuat keputusan besar karena keluar dari pelatnas PBSI, Jonatan malah bersinar di jalur profesional.

Final pertama yang dilakoni Jonatan tahun ini adalah Indonesia Masters. Sayangnya, pemain yang akrab disapa Jojo itu gagal merebut gelar juara di turnamen level Super 500 tersebut. Jonatan tumbang di tangan Kunlavut Vitidsarn (Thailand) dengan skor 21-18, 17-21, dan 18-21.

Tetapi, Jonatan berhasil merebut gelar juara usai lolos ke final 3 turnamen lainnya. Gelar pertama didapat di ajang Korea Open 2025 dengan level Super 500.

Jonatan memastikan gelar juara usai tampil tangguh melawan unggulan Denmark, Andrers Antonsen. Dia menang usai bertarung sengit rubber game dengan skor 21-10, 15-21, dan 21-17.

Lalu, Jonatan sabet gelar di turnamen berlevel lebih tinggi, yakni Denmark Open 2025. Dia tampil lebih gacor lagi karena bisa kalahkan raja bulu tangkis dunia, Shi Yu Qi, di final dengan skor 13-21, 21-15, dan 21-15.

Terakhir, Jonatan juara di Hylo Open 2025 usai kalahkan Magnus Johannesen di final. Laga dimenangkan 2 gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-14.