NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Cantik Indonesia, Gregoria Mariska yang Kaget Jumpa Rafael Nadal di Olimpiade Paris 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |18:14 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Indonesia, Gregoria Mariska yang Kaget Jumpa Rafael Nadal di Olimpiade Paris 2024
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

PARIS – Keterlibatan di multi-event akbar sekelas Olimpiade Paris 2024 memberikan pengalaman tak terlupakan bagi tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Selain senang karena bisa tampil di ajang sebesar Olimpiade, Gregoria mendapat kejutan manis, yakni bertemu langsung dengan idolanya, legenda tenis dunia Rafael Nadal.

Gregoria Mariska berjumpa Rafael Nadal di Kampung Atlet Olimpiade Paris 2024. Kepindahan ke Kampung Atlet yang dipenuhi bintang olahraga dunia inilah yang menjadi momen bertemunya Jorji –sapaan akrab Gregoria– dengan ikon tenis asal Spanyol tersebut.

1. Momen Tak Terduga

Momen pertemuan dengan Rafael Nadal tidak disia-siakan oleh Gregoria Mariska. Pemain jebolan PB Mutiara Cardinal itu dengan sigap langsung mengabadikan momen langka tersebut dan membagikannya di media sosial pribadinya.

Foto kebersamaan dengan Nadal diunggah Gregoria melalui Instastory Instagram, menarik perhatian para penggemar bulutangkis dan tenis.

Gregoria Mariska Tunjung bersama Rafael Nadal
Gregoria Mariska Tunjung bersama Rafael Nadal

Rafael Nadal sendiri merupakan salah satu petenis tunggal putra yang mewakili Spanyol di Olimpiade Paris 2024. Meskipun usianya sudah veteran di dunia tenis, sosoknya tetap menjadi pusat perhatian dan idola bagi banyak atlet dari cabang olahraga lain, termasuk Gregoria Mariska, mengingat statusnya sebagai legenda hidup.

 

Halaman:
1 2
