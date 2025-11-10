Resmi, Maverick Vinales Comeback di MotoGP Valencia 2025 Usai Absen 3 Seri

MAVERICK Vinales resmi comeback pada MotoGP Valencia 2025. Pembalap tim Red Bull KTM Tech3 itu sebelumnya absen di tiga seri beruntun pada MotoGP 2025.

“Setelah absen di beberapa akhir pekan Grand Prix terakhir untuk fokus pada pemulihannya, Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) akan kembali beraksi akhir pekan ini di GP Valencia,” tulis keterangan resmi MotoGP, Senin (10/11/2025).

1. Cedera Bahu

Sebelumnya, Vinales sempat mengalami cedera bahu yang cukup parah di seri balapan MotoGP Jerman 2025 pada Juli silam. Pembalap berusia 30 tahun itu kemudian terpaksa absen dari tiga seri balapan beruntun di Republik Ceko, Austria, dan Hungaria.

Vinales kemudian kembali pada seri balapan MotoGP Catalunya 2025. Ia menyelesaikan balapan di posisi ke-13.

Namun setelah itu, Vinales kembali mengalami tiga pekan yang buruk. Sampai akhirnya, The Top Gun terpaksa absen dari MotoGP Mandalika 2025 pada Oktober, meski sudah ikut sesi kualifikasi.

“Ini menandai penampilan pertama Viñales sejak Q1 (kualifikasi) di GP Indonesia,” tulis keterangan resmi MotoGP.