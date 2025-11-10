Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Resmi, Maverick Vinales Comeback di MotoGP Valencia 2025 Usai Absen 3 Seri

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |19:35 WIB
Resmi, Maverick Vinales <i>Comeback</i> di MotoGP Valencia 2025 Usai Absen 3 Seri
Maverick Vinales akan kembali balapan pada MotoGP Valencia 2025 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
A
A
A

MAVERICK Vinales resmi comeback pada MotoGP Valencia 2025. Pembalap tim Red Bull KTM Tech3 itu sebelumnya absen di tiga seri beruntun pada MotoGP 2025.

“Setelah absen di beberapa akhir pekan Grand Prix terakhir untuk fokus pada pemulihannya, Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) akan kembali beraksi akhir pekan ini di GP Valencia,” tulis keterangan resmi MotoGP, Senin (10/11/2025).

1. Cedera Bahu

Maverick Vinales melaju pada MotoGP Spanyol 2025 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Sebelumnya, Vinales sempat mengalami cedera bahu yang cukup parah di seri balapan MotoGP Jerman 2025 pada Juli silam. Pembalap berusia 30 tahun itu kemudian terpaksa absen dari tiga seri balapan beruntun di Republik Ceko, Austria, dan Hungaria.

Vinales kemudian kembali pada seri balapan MotoGP Catalunya 2025. Ia menyelesaikan balapan di posisi ke-13.

Namun setelah itu, Vinales kembali mengalami tiga pekan yang buruk. Sampai akhirnya, The Top Gun terpaksa absen dari MotoGP Mandalika 2025 pada Oktober, meski sudah ikut sesi kualifikasi.

“Ini menandai penampilan pertama Viñales sejak Q1 (kualifikasi) di GP Indonesia,” tulis keterangan resmi MotoGP.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184877/maverick_vinales-c6nq_large.jpg
Bawa-Bawa Jorge Lorenzo, Maverick Vinales Bicara Cara Saingi Marc Marquez Cs di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement