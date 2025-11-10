Max Verstappen Ngaku Bakal Jadi Pembalap MotoGP jika Gagal Tembus F1

Max Verstappen mengaku akan mengejar mimpinya jadi pembalap MotoGP jika gagal menembus F1 (Foto: Honda Racing Global)

JUARA dunia F1 empat kali, Max Verstappen, mengaku akan mengejar mimpinya jadi pembalap MotoGP jika gagal menembus ajang jet darat tersebut. Apalagi, ia sangat menggemari balapan motor tersebut.

Darah balap Verstappen menitis dari kedua orangtuanya yakni Jos Verstappen dan Sophie Kumpen. Sang ayah adalah bekas pembalap F1 sedangkan ibunya turun di ajang karting di Belgia.

Sejak kecil, Verstappen memang sudah dekat dengan otomotif. Wajar jika pembalap berkebangsaan Belanda itu tergila-gila dengan ajang balapan, bahkan kerap ikut virtual race di sela-sela F1 2025.

Ternyata, Verstappen sempat merasa mimpinya menembus F1 akan sulit. Ia mengaku punya alternatif bila tak bisa menjadi pembalap jet darat, yakni turun di balap motor hingga ke kelas MotoGP.

“MotoGP. Jika saya bisa memilih apa pun, anggap saja saya tidak bisa balapan di roda empat, saya akan memilih MotoGP,” tegas Verstappen, dikutip dari Crash, Senin (10/11/2025).

“(Itu) jika saya punya bakatnya!” sambung pria berusia 28 tahun tersebut sembari tertawa.