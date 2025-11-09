Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kevin Schwantz: Marc Marquez Bakal Lampaui Rekor Valentino Rossi di MotoGP!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |01:05 WIB
Kevin Schwantz: Marc Marquez Bakal Lampaui Rekor Valentino Rossi di MotoGP!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

LEGENDA hidup MotoGP, Kevin Schwantz, yakin Marc Marquez akan lampaui rekor Valentino Rossi di MotoGP. Namun, dia tidak ingin menilai siapa yang lebih baik di antara dua pembalap tersebut.

Pasalnya, menurut Kevin, Marc Marquez dan Valentino Rossi sama-sama sosok legenda di MotoGP. Mereka sudah berkiprah fantastis di ajang tersebut sepanjang kariernya.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

1. Marc Marquez Baru Samai Rekor Valentino Rossi

Marc Marquez berhasil mengunci gelar juara dunia ke-7 pada MotoGP 2025. Gelar tersebut menyamai pencapaian yang dimiliki The Doctor -julukan Valentino Rossi.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- berpotensi memecahkan rekor yang dimiliki Rossi. Mengingat, dia masih berkarier sebagai pembalap MotoGP. Bisa saja, Marquez melampaui rekor rivalnya itu pada musim depan.

“Saya pikir dia bisa memecahkan rekor Valentino. Valentino luar biasa bagi dunia balap, tapi Marc juga sama hebatnya,” kata Schwantz, dipetik dari Motosan, Minggu (9/11/2025).

 

Halaman:
1 2
