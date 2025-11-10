Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pembalap Pengganti Marc Marquez Dapat Tugas Khusus dari Ducati di MotoGP 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |01:41 WIB
Pembalap Pengganti Marc Marquez Dapat Tugas Khusus dari Ducati di MotoGP 2026
Nicolo Bulega mendapat tugas khusus dari Ducati Corse pada MotoGP 2026 (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

MANAJER Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, akhirnya mengonfirmasi pihaknya akan memberi tugas khusus bagi Nicolo Bulega. Pengganti Marc Marquez di dua seri MotoGP 2025 itu akan punya peran penting musim depan.

Bulega merupakan runner up World Superbike 2025 (WSBK 2025) bersama tim pabrikan Aruba Racing.it Ducati. Capaian itu membuatnya ditunjuk sebagai pengganti Marquez di dua seri terakhir.

1. Kesempatan

Nicolo Bulega. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Jauh sebelum ditunjuk sebagai deputi, Bulega lebih dulu memperpanjang kontrak dengan Ducati Corse untuk WSBK 2026. Kuat dugaan, salah satu klausul dalam kontrak itu berkaitan dengan pengembangan motor Ducati Desmosedici GP untuk MotoGP 2027.

Kabar itu dibenarkan oleh Tardozzi di sela-sela MotoGP Portugal 2025. Kesempatan mengaspal di dua balapan tersisa musim ini akan menambah pengalaman Bulega yang tentunya berharga buat Ducati.

“Dia akan jadi orang yang mengembangkan motor (untuk 2027). Sebab, kami pikir Bulega akan memiliki pengalaman dan kecepatan yang dibutuhkan pada 2026 dengan ban-ban ini,” kata Tardozzi, mengutip dari Crash, Senin (10/11/2025).

“Di dua balapan ini dan tes di Valencia akan memberinya informasi soal motor 1000cc dengan ban Michelin. Jadi, dia punya kesempatan untuk membandingkannya dengan motor baru tahun depan,” imbuh pria asal Italia itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184446/jorge_lorenzo_disebut_sebut_akan_gabung_ktm_pada_2026-M1Wr_large.jpg
Jorge Lorenzo Dirumorkan Gabung KTM pada MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/38/3183547/pedro_acosta-d6Ss_large.jpg
Pedro Acosta Percaya Ducati dan Marc Marquez Bukan Satu-satunya Ancaman di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/38/3183519/alex_marquez-uqVU_large.jpg
Komentar Berkelas Alex Marquez Usai Disebut Kandidat Kuat Juara MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/38/3182041/marc_marquez_diprediksi_bakal_lebih_lapar_dan_ganas_di_motogp_2026-dvm4_large.jpg
Marc Marquez Diprediksi Ngamuk dan Lebih Lapar di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/38/3180376/alex_marquez_menebar_ancaman_untuk_sang_kakak_marc_marquez_di_motogp_2026-F41u_large.jpg
Alex Marquez Tantang Marc Marquez di MotoGP 2026: Kita Lihat kalau Motornya Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/38/3178181/marco_bezzecchi_bersama_jorge_martin-cjqW_large.jpg
Bukan Sombong, Bos Aprilia Racing Ingatkan Pesaing untuk Waspadai Jorge Martin dan Marco Bezzecchi di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement