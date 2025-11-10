Pembalap Pengganti Marc Marquez Dapat Tugas Khusus dari Ducati di MotoGP 2026

MANAJER Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, akhirnya mengonfirmasi pihaknya akan memberi tugas khusus bagi Nicolo Bulega. Pengganti Marc Marquez di dua seri MotoGP 2025 itu akan punya peran penting musim depan.

Bulega merupakan runner up World Superbike 2025 (WSBK 2025) bersama tim pabrikan Aruba Racing.it Ducati. Capaian itu membuatnya ditunjuk sebagai pengganti Marquez di dua seri terakhir.

1. Kesempatan

Jauh sebelum ditunjuk sebagai deputi, Bulega lebih dulu memperpanjang kontrak dengan Ducati Corse untuk WSBK 2026. Kuat dugaan, salah satu klausul dalam kontrak itu berkaitan dengan pengembangan motor Ducati Desmosedici GP untuk MotoGP 2027.

Kabar itu dibenarkan oleh Tardozzi di sela-sela MotoGP Portugal 2025. Kesempatan mengaspal di dua balapan tersisa musim ini akan menambah pengalaman Bulega yang tentunya berharga buat Ducati.

“Dia akan jadi orang yang mengembangkan motor (untuk 2027). Sebab, kami pikir Bulega akan memiliki pengalaman dan kecepatan yang dibutuhkan pada 2026 dengan ban-ban ini,” kata Tardozzi, mengutip dari Crash, Senin (10/11/2025).

“Di dua balapan ini dan tes di Valencia akan memberinya informasi soal motor 1000cc dengan ban Michelin. Jadi, dia punya kesempatan untuk membandingkannya dengan motor baru tahun depan,” imbuh pria asal Italia itu.