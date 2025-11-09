Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alex Marquez Belum Puas Menangi Duel Sengit Lawan Pedro Acosta di Sprint Race MotoGP Portugal 2025: Masih Ada Masalah!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |00:17 WIB
Alex Marquez Belum Puas Menangi Duel Sengit Lawan Pedro Acosta di Sprint Race MotoGP Portugal 2025: Masih Ada Masalah!
Alex Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Ducati)
A
A
A

PEMBALAP Gresini Ducati, Alex Marquez, belum puas usai menangi duel sengit melawan Pedro Acosta di sprint race MotoGP Portugal 2025. Dia merasa masih punya beberapa masalah pada motornya.

Kini, Alex akan alihkan fokus untuk perbaiki masalah tersebut. Sebab, dia berharap bisa menang juga dalam balapan utama.

Alex Marquez melaju di MotoGP Catalunya 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

1. Menang Dramatis

Alex Marquez tampil ciamik di sprint race MotoGP Portugal 2025 yang digelar di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Sabtu 8 November 2025 malam WIB. Start dari posisi kelima, dia bisa melesat kencang langsung di awal balapan hingga menempati posisi ketiga.

Tak puas, Alex sukses menyalip Marco Bezzecchi yang ada di depannya. Tak berhenti sampai di situ, Alex membidik Pedro Acosta yang ada di posisi pertama setelah itu.

Beberapa kali usahanya gagal berbuah manis. Sempat menyalip dan memimpin, Alex tapi akhirnya mundur lagi ke urutan kedua.

Tetapi, Alex Marquez tak menyerah. Pada usahanya yang ketiga, dia bisa benar-benar merebut posisi terdepan dan mempertahankannya hingga akhir balapan. Alex Marquez pun menang.

 

