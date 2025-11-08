Ni Kadek Dhinda Tembus Semifinal Korea Masters 2025, Bongkar Kunci Sukses

TUNGGAL putri Indonesia, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, berhasil lolos ke semifinal Korea Masters 2025. Dia pun ungkap kunci suksesnya.

Kadek Dhinda mengaku butuh kerja keras untuk memenangkan laga perempatfinal. Sebab, laga berjalan begitu sengit.

1. Tembus Semifinal

Kadek Dhinda memastikan diri lolos ke semifnal usai mengalahkan wakil Korea Selatan, Park Ga Eun, di perempatfinal. Duel sengit tersaji di Wonkwang University Cultural and Sports, Iksan, Korea Selatan, Jumat 7 November 2025.

Bahkan, Kadek Dhinda harus bertarung sengit tiga gim. Tetapi, dia akhirnya sukses memenangkan laga dengan skor 21-15, 22-24, dan 21-13.