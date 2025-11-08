Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ni Kadek Dhinda Tembus Semifinal Korea Masters 2025, Bongkar Kunci Sukses

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |00:05 WIB
Ni Kadek Dhinda Tembus Semifinal Korea Masters 2025, Bongkar Kunci Sukses
Ni Kadek Dhinda kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

TUNGGAL putri Indonesia, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, berhasil lolos ke semifinal Korea Masters 2025. Dia pun ungkap kunci suksesnya.

Kadek Dhinda mengaku butuh kerja keras untuk memenangkan laga perempatfinal. Sebab, laga berjalan begitu sengit.

Ni Kadek Dhinda. pbsi

1. Tembus Semifinal

Kadek Dhinda memastikan diri lolos ke semifnal usai mengalahkan wakil Korea Selatan, Park Ga Eun, di perempatfinal. Duel sengit tersaji di Wonkwang University Cultural and Sports, Iksan, Korea Selatan, Jumat 7 November 2025.

Bahkan, Kadek Dhinda harus bertarung sengit tiga gim. Tetapi, dia akhirnya sukses memenangkan laga dengan skor 21-15, 22-24, dan 21-13.

 

Halaman:
1 2
Halaman:
Telusuri berita Sport lainnya
