Kisah Romantis Tak Biasa Pevoli Indonesia Alfin Daniel dengan Penerjemah Supercantik Thailand McEntee Catherine di SEA Games 2025

LAGA final voli putra SEA Games 2025 di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Jumat 19 Desember 2025, menyisakan cerita yang melampaui batas lapangan pertandingan. Di balik duel panas antara Timnas Voli Putra Indonesia dan Thailand yang berakhir dengan skor ketat 2-3 (20-25, 25-16, 23-25, 25-23, 12-15), terselip momen manis antara setter andalan Indonesia, Alfin Daniel Pratama, dengan kekasihnya, McEntee Catherine.

Kisah cinta mereka tergolong unik lantaran keduanya berada di kubu yang berseberangan. Alfin berjuang mati-matian di lapangan demi medali emas Merah Putih, sementara Catherine bertugas sebagai penerjemah bagi Park Ki-won, pelatih asal Korea Selatan yang menahkodai Timnas Voli Putra Thailand.

1. Pelukan Penawar Luka di Podium Juara

Meski Timnas Voli Putra Indonesia harus puas dengan medali perak setelah gagal melanjutkan tradisi emas, kehadiran Catherine di sisi Alfin pasca-laga menjadi penyejuk suasana. Dalam potongan video yang viral di media sosial, Catherine segera mendekati Alfin yang tampak kecewa tak lama setelah pengalungan medali.

Sebagai bentuk dukungan, perempuan cantik ini memberikan pelukan hangat kepada sang kekasih yang juga bermain untuk Jakarta Bhayangkara Presisi tersebut. Momen romantis ini kian mencuri perhatian saat keduanya berpose bersama dengan medali yang kontras; Alfin menggenggam perak, sedangkan Catherine mengenakan medali emas milik timnya.

Alfin Daniel bersama McEntee Catherine. (Foto: Instagram/alfiindaniel)

Melalui akun Instagram pribadinya, pevoli berusia 23 tahun itu mengunggah foto kebersamaan mereka dengan caption yang menyentuh. "Selamat atas kemenanganmu, sayang," tulis Alfin sembari menandai akun Catherine, menunjukkan kedewasaan meski baru saja dikalahkan oleh tim tempat sang kekasih bekerja.

2. Sinyal Mundur demi Menjadi Pendukung Setia

Hubungan yang pertama kali terendus publik pada ajang SEA V League 2025 ini tampaknya akan memasuki babak baru. Lewat unggahan balasan pada Sabtu 20 Desember 2025 pagi, Catherine memberikan isyarat kuat bahwa dirinya ingin menanggalkan perannya sebagai penerjemah pelatih timnas Thailand.