Adu Ranking Ni Kadek Dhinda vs Chiu Pin-chian Jelang Semifinal Korea Masters 2025, bak Bumi dan Langit!

ADU ranking Ni Kadek Dhinda vs Chiu Pin-chian jelang semifinal Korea Masters 2025 menarik diulas. Sebab, perbedaannya begitu jauh bak bumi dan langit.

Ya, tunggal putri Indonesia, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, sukses menembus semifinal Korea Masters 2025. Di babak ini, lawan berat menantinya.

Kadek Dhinda akan ditantang unggulan pertama dari Taiwan, yakni Chiu Pin-chian. Laga tersebut akan digelar pada hari ini, Sabtu (8/11/2025).

1. Rekor Pertemuan

Duel Kadek Dhinda melawan Chiu Pin-chian akan jadi pertemuan pertama bagi kedua pemain. Secara ranking BWF pun, kedua pemain terpaut jauh.

Chiu Pin-chian kini menduduki peringkat ke-20 dunia. Sementara Kadek Dhinda, dia menduduki peringkat ke-122 dunia.

Tetapi, kans Ni Kadek Dhinda menang tetap terbuka. Di Korea Masters 2025, dia terus buat kejutan besar.

Pada babak pertama, Kadek Dhinda singkirkan unggulan ketiga dari Taiwan, Sung Shuo-yun, usai menang dengan skor 17-21, 21-10, dan 21-19. Lalu, dia kalahkan wakil lain Taiwan, Tung Ciou-tong, dengan skor 21-16, 15-21, dan 21-12.

Teranyar, di perempatfinal, Kadek Dhinda singkirkan pemain tuan rumah, Park Ga-eun. Dia menang usai bertarung sengit 3 gim dengan skor 21-15, 22-24, dan 21-13.