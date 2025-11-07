Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Korea Masters 2025: Zaki Ubaidillah Kandas, Kadek Dhinda Kalahkan Jagoan Tuan Rumah!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |13:19 WIB
Hasil Perempatfinal Korea Masters 2025: Zaki Ubaidillah Kandas, Kadek Dhinda Kalahkan Jagoan Tuan Rumah!
Hasil berbeda diraih dua wakil Indonesia di sektor tunggal pada perempatfinal Korea Masters 2025 Super 300 (Foto: X/@INABadminton)
IKSAN – Hasil berbeda diraih dua wakil Indonesia di sektor tunggal pada perempatfinal Korea Masters 2025 Super 300. Moh Zaki Ubaidillah harus kandas sementara Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi melaju ke semifinal.

Bermain di Wonkwang University Cultural and Sports, Iksan, Korea Selatan, Jumat (7/11/2025) siang WIB, Ubed –sapaan akrabnya- takluk dari Shogo Ogawa, 19-21 dan 18-21. Sedangkan, Kadek Dhinda menang 21-15, 22-24, dan 21-13, dari Kim Ga-eun.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Ubed bertarung sengit melawan Ogawa. Kedua pemain terus kejar-kejaran angka hingga imbang 7-7.

Sampai akhirnya, Ubed mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan skor 11-9. Usai jeda, ia tidak menurunkan tempo permainannya.

Ubed terus memperlebar keunggulannya hingga menjadi 16-13. Meski begitu, Ogawa juga terus memangkas ketertinggalan. Secara mengejutkan, pemain asal Jepang itu merebut kemenangan di gim pertama dengan skor 21-19.

Di gim kedua, Ubed terlihat kesulitan menahan variasi serangan yang dilancarkan Ogawa. Namun, ia berhasil unggul 8-7 atas wakil Jepang tersebut.

Tapi sayangnya, Ubed tertinggal di interval gim kedua dengan skor tipis 10-11 dari Ogawa. Pertarungan sengit tersaji selepas jeda interval. 

Ubed mencoba untuk membalikkan keadaan. Hanya saja, diq semakin tertinggal menjadi 16-28 dari Ogawa.

Pada akhirnya, Ubed menelan kekalahan dari Ogawa di gim kedua dengan skor 18-21. Dengan begitu, langkahnya pun terhenti di babak perempatfinal.

 

