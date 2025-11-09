Adu Ranking Raymon Indra/Nikolaus Joaquin vs Lee Jong Min/Wang Chan Jelang Final Korea Masters 2025, bak Bumi dan Langit!

Ya, ganda putra Indonesia, Raymon/Nikolaus sukses menembus partai final Korea Masters 2025. Mereka jadi satu-satunya wakil Indonesia di final.

Tak ayal, Raymon/Nikolaus diharapkan bisa berkiprah manis hingga merebut gelar juara. Di final, mereka akan dihadapi wakil tuan rumah, yakni Lee Jong Min/Wang Chan. Sebelum laga final digelar pagi nanti, menarik menilik serba-serbi soal kedua pasangan.

Berikut Adu Ranking Raymon Indra/Nikolaus Joaquin vs Lee Jong Min/Wang Chan Jelang Final Korea Masters 2025:

1. Ranking Raymon Indra/Nikolaus Joaquin

Raymon Indra/Nikolaus Joaquin merupakan pasangan muda Indonesia di ganda putra. Mereka bisa berkiprah manis di usia masih muda.

Raymon/Nikolaus sudah beberapa kali meraih kemenangan pada tahun ini, meski di ajang dengan level masih rendah. Mereka sudah juara di Indonesia Masters II, Singapore International, Sri Lanka International, Luxembourg International, dan Denmark Challege pada tahun ini.

Prestasi manis itu mendongkrak ranking Raymon/Nikolaus. Alhasil, mereka sudah tempati peringkat ke-37 dunia saat ini dengan 34.970. Total, Raymon/Nikolaus sudah mentas di 10 turnamen pada tahun ini.

Menarik menantikan kiprahnya di final Korea Masters 2025. Jika berhasil juara, ini jadi gelar perdana mereka di turnamen dengan level Super 300. Sebelumnya, gelar tertinggi yang diraih di level Super 100.