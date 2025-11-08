Hasil Semifinal Korea Masters 2025: Bungkam Pasangan Amerika Serikat, Raymond/Nikolaus Tembus Final!

HASIL semifinal Korea Masters 2025 menarik diulas. Ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, sukses mengamankan tiket final.

Kepastian itu didapat usai Raymond/Nikolaus bungkam pasangan Amerika Serikat Chen Zhi Yi/Presley Smith di babak semifinal Korea Masters 2025. Berlaga di Wonkwang University Cultural and Sports, Iksan, Korea Selatan, Sabtu (8/11) sore WIB, mereka menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-15, dan 21-17.

Jalannya Pertandingan

Raymond/Nikolaus mendapat perlawanan sengit. Mereka harus tertinggal 6-8 dari Chen/Presley. Namun perlahan, Raymond/Nikolaus berhasil menyamakan kedudukan hingga menjadi 10-10. Lebih dari itu, mereka unggul lebih dulu di interval gim pertama dengan skor 11-10.

Usai jeda, pasangan Pelatnas PBSI Cipayung itu terus memperlebar keunggulannya menjadi 15-11. Poin demi poin terus mereka curi dari pasangan Amerika Serikat itu hingga akhirnya menutup gim pertama dengan kemenangan 21-15.

Di gim kedua, Raymond/Nikolaus memulainya dengan cukup baik. Pasangan muda Indonesia itu mampu mengendalikan permainan hingga unggul 7-4 atas Chen/Presley.

Akan tetapi, Chen/Presley berhasil menyamakan kedudukan menjadi 9-9. Raymond/Nikolaus tampak kehilangan fokus karena harus tertinggal 10-11 di interval gim kedua.

Usai jeda, kedua pasangan bertarung cukup sengit. Kejar-kejaran angka juga terus tersaji sampai akhirnya Raymond/Nikolaus berhasil menyamakan kedudukan menjadi 17-17.

Setelah itu, Raymond/Nikolaus sukses mencuri poin demi poin. Hingga akhirnya, mereka berhasil menutup gim kedua dengan kemenangan 21-17 atas Chen/Presley.

Kemenangan ini praktis membawa Raymond/Nikolaus menembus partai final Korea Masters 2025. Di babak tersebut, mereka akan menantang pasangan tuan rumah, Lee Jongmin/Wang Chan.