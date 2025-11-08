Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lolos Semifinal Korea Masters 2025, Raymond Indra/Nikolas Joaquin Lega Melaju Tanpa Cedera

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |09:52 WIB
Lolos Semifinal Korea Masters 2025, Raymond Indra/Nikolas Joaquin Lega Melaju Tanpa Cedera
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin melaju ke semifinal Korea Masters 2025 Super 300 (Foto: PBSI)
A
A
A

IKSAN – Raymond Indra/Nikolaus Joaquin melaju ke semifinal Korea Masters 2025 Super 300. Keduanya pun lega bisa lolos ke babak empat besar tanpa mengalami cedera.

Pasangan Raymond/Nikolaus sukses menamatkan perjuangan Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju di babak perempatfinal, Jumat 7 November 2025. Mereka menang dua gim langsung 21-14 dan 21-11.

1. Bersyukur

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (Foto: PBSI)

Kini, Raymond/Nikolaus bersiap menghadapi babak semifinal yang akan digelar di Wonkwang University Cultural and Sports, Iksan, Korea Selatan, Sabtu (8/11/2025) pagi WIB. Mereka bersyukur bisa melewati hadangan pasangan tuan rumah.

"Puji Tuhan bisa bermain dengan lancar tanpa cedera. Tadi sudah berjalan sesuai rencana awal, sesuai dengan pertandingan sebelumnya dengan konsep terus menyerang,” kata Nikolaus, dikutip dari laman resmi PBSI, Sabtu (8/11/2025).

“Hanya lawan kali ini memang defence-nya lebih bagus dari lawan sebelumnya jadi kami tidak terburu-buru untuk melakukan serangan,” sahut pria berusia 20 tahun itu.

“Tetapi sabar dulu dan ketika ada kans baru kami tekan dan ini berhasil dari awal game sampai akhir game," tukas Nikolaus.

2. Mental Tidak Kalah Penting

Lebih lanjut, Nikolaus mengakui persiapan dari segi mental tidak kalah penting. Kendati berhasil lolos ke semifinal, mereka tidak boleh cepat puas.

"Yang kami persiapkan sebelum laga tadi yang pasti dari pikirannya dulu, berusaha agar mentalnya tidak kalah duluan,” terang Nikolaus.

 

1 2
