Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Martina Ayu Pratiwi, Atlet Supercantik Indonesia yang Resmi Jadi Peraih Medali SEA Games 2025 Terbanyak

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |12:01 WIB
Kisah Martina Ayu Pratiwi, Atlet Supercantik Indonesia yang Resmi Jadi Peraih Medali SEA Games 2025 Terbanyak
Martina Ayu Pratiwi jadi atlet Indonesia dengan raihan medali terbanyak di SEA Games 2025. (Foto: Instagram/martina.yyuupp)
A
A
A

KISAH Martina Ayu Pratiwi, atlet supercantik Indonesia yang resmi jadi peraih medali SEA Games 2025 terbanyak menarik untuk dibahas. Pesta olahraga SEA Games 2025 di Thailand resmi berakhir dengan meninggalkan cerita luar biasa dari sosok Martina Ayu Pratiwi.

Atlet muda asal Gresik, Jawa Timur ini menjadi buah bibir setelah mencatatkan diri sebagai pengumpul medali terbanyak bagi kontingen Indonesia. Tak hanya berparas menawan, Martina membuktikan ketangguhannya di tiga cabang olahraga (cabor) sekaligus, yakni aquathlon, duathlon, dan triathlon.

Selama 11 hari kompetisi, atlet berusia 21 tahun ini sukses membawa pulang total tujuh medali, dengan rincian lima emas dan dua perak. Pencapaian ini menempatkan Martina sebagai tumpuan baru Indonesia di cabor yang mengandalkan ketahanan fisik ekstrem (endurance), sekaligus memperbaiki catatan sektor putri Indonesia yang sempat gagal meraih emas pada edisi SEA Games 2023 lalu.

1. Bawa Banyak Emas

Dominasi Martina Ayu dimulai sejak awal kompetisi di kawasan Rayong, Thailand. Ia menjadi motor penggerak saat tim Merah Putih mengawinkan medali emas nomor Aquathlon estafet beregu putra dan putri.

Martina Ayu Pratiwi. (Foto: NOC Indonesia)
Martina Ayu Pratiwi. (Foto: NOC Indonesia)

Ketangguhannya berlanjut saat Martina Ay mempersembahkan emas ke-73 bagi Indonesia melalui nomor women’s duathlon team relay bersama Eva Desiana dan Zahra Bulan. Puncak prestasinya terjadi Leam Mae Phim, saat Martina turun di nomor triathlon individual putri.

Kemenangan dramatisnya di nomor ini tidak hanya menambah koleksi emas pribadinya menjadi lima, tetapi juga menjadi emas ke-81 bagi Indonesia. Torehan ini sangat krusial karena secara resmi melampaui target 80 medali emas yang dicanangkan pemerintah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/43/3191193/ayustina_delia_priatna-KlDR_large.jpg
Kisah Sukses Atlet Sepeda Ayustina Delia, Taklukkan Tiga Nomor Berbeda demi Medali SEA Games 2025.
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/43/3191192/tim_balap_sepeda_indonesia_di_sea_games_2025-to7c_large.jpg
Sumbang 11 Medali, ICF Sanjung Perjuangan Tim Balap Sepeda Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/43/3191156/basral_graito-2u9J_large.jpg
Terkuak! Cerita di Balik Pelukan Hangat Pelatih Malaysia saat Atlet Skateboard Indonesia Basral Graito Raih Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/40/3191124/aldila_sutjiadi_bersama_janice_tjen-PjtL_large.jpg
Dapat Bonus Rp1 Miliar, Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi Alokasikan Hadiah Emas SEA Games 2025 untuk Biaya WTA Tour
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/43/3191101/sea_games_2025-ojSb_large.jpg
SEA Games 2025 Resmi Berakhir, Thailand Serahkan Estafet Tuan Rumah ke Malaysia 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/43/3191035/erick_thohir_bangga_dengan_pencapaian_kontingen_indonesia_yang_meraih_91_medali_emas_di_sea_games_2025-HsCz_large.jpg
Kontingen Indonesia Raih 91 Medali Emas dan Finis Runner up di SEA Games 2025, Erick Thohir: Bukti Mental Juara!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement