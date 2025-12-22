Kisah Martina Ayu Pratiwi, Atlet Supercantik Indonesia yang Resmi Jadi Peraih Medali SEA Games 2025 Terbanyak

Martina Ayu Pratiwi jadi atlet Indonesia dengan raihan medali terbanyak di SEA Games 2025. (Foto: Instagram/martina.yyuupp)

KISAH Martina Ayu Pratiwi, atlet supercantik Indonesia yang resmi jadi peraih medali SEA Games 2025 terbanyak menarik untuk dibahas. Pesta olahraga SEA Games 2025 di Thailand resmi berakhir dengan meninggalkan cerita luar biasa dari sosok Martina Ayu Pratiwi.

Atlet muda asal Gresik, Jawa Timur ini menjadi buah bibir setelah mencatatkan diri sebagai pengumpul medali terbanyak bagi kontingen Indonesia. Tak hanya berparas menawan, Martina membuktikan ketangguhannya di tiga cabang olahraga (cabor) sekaligus, yakni aquathlon, duathlon, dan triathlon.

Selama 11 hari kompetisi, atlet berusia 21 tahun ini sukses membawa pulang total tujuh medali, dengan rincian lima emas dan dua perak. Pencapaian ini menempatkan Martina sebagai tumpuan baru Indonesia di cabor yang mengandalkan ketahanan fisik ekstrem (endurance), sekaligus memperbaiki catatan sektor putri Indonesia yang sempat gagal meraih emas pada edisi SEA Games 2023 lalu.

1. Bawa Banyak Emas

Dominasi Martina Ayu dimulai sejak awal kompetisi di kawasan Rayong, Thailand. Ia menjadi motor penggerak saat tim Merah Putih mengawinkan medali emas nomor Aquathlon estafet beregu putra dan putri.

Martina Ayu Pratiwi. (Foto: NOC Indonesia)

Ketangguhannya berlanjut saat Martina Ay mempersembahkan emas ke-73 bagi Indonesia melalui nomor women’s duathlon team relay bersama Eva Desiana dan Zahra Bulan. Puncak prestasinya terjadi Leam Mae Phim, saat Martina turun di nomor triathlon individual putri.

Kemenangan dramatisnya di nomor ini tidak hanya menambah koleksi emas pribadinya menjadi lima, tetapi juga menjadi emas ke-81 bagi Indonesia. Torehan ini sangat krusial karena secara resmi melampaui target 80 medali emas yang dicanangkan pemerintah.