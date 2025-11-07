Kisah Peraih Medali Emas Olimpiade Rizki Juniansyah, Pernah Ditawari Masuk Akpol Kini Diangkat Prabowo Jadi Letnan Dua TNI

KISAH peraih medali emas Olimpiade Rizki Juniansyah menarik diulas. Dia pernah ditawari masuk Akpol, hingga kini resmi diangkat Presiden RI, Prabowo Subianto, menjadi Letnan Dua TNI.

Ya, lifter Indonesia, Rizki Juniansyah, terus bawa harum nama Indonesia. Teranyar, dia sukses raih emas Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2025. Kerja kerasnya membuatnya mendapat apresiasi tinggi langsung dari Presiden Prabowo.

1. Rizki Juniansyah Juara Dunia

Prestasi manis memang diukir Rizki Juniansyah di Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2025. Ajang itu berlangsung di Norwegia pada Oktober 2025.

Rizki berhasil memboyong dua medali emas dan satu perunggu di Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2025. Tak hanya itu, dia juga memecahkan rekor dunia.

Medali emas diperoleh Rizki dengan total angkatan seberat 361 kilogram dan angkatan clean and jerk 204 kilogram. Sementara itu, medali perunggu didapatkan dari angkatan snatch 157 kilogram.

Prestasi manis ini menambah manis kiprah Rizki di dunia angkat besi. Sebelumnya, dia juga sukses meraih medali emas Olimpiade Paris 2024.

2. Pernah Ditawari Masuk Akpol

Prestasi fantastis Rizki Juniansyah membuat serba-serbi kehidupannya selalu menarik diulas. Salah satunya soal dirinya yang pernah ditawari masuk akademi polisi atau Akpol.

Tak hanya sekali, bahkan dia tiga kali mendapat tawaran masuk Akpol. Namun, tawaran itu ditolak oleh Rizki.

Rizki tentunya punya alasan khusus kala itu untuk menolak tawaran menjadi Akpol. Dia ingin fokus berlatih untuk mentas di Olimpiade.