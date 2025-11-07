Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Peraih Medali Emas Olimpiade Rizki Juniansyah, Pernah Ditawari Masuk Akpol Kini Diangkat Prabowo Jadi Letnan Dua TNI

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |17:59 WIB
Kisah Peraih Medali Emas Olimpiade Rizki Juniansyah, Pernah Ditawari Masuk Akpol Kini Diangkat Prabowo Jadi Letnan Dua TNI
Rizki Juniansyah sabet medali emas di Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2025. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

KISAH peraih medali emas Olimpiade Rizki Juniansyah menarik diulas. Dia pernah ditawari masuk Akpol, hingga kini resmi diangkat Presiden RI, Prabowo Subianto, menjadi Letnan Dua TNI.

Ya, lifter Indonesia, Rizki Juniansyah, terus bawa harum nama Indonesia. Teranyar, dia sukses raih emas Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2025. Kerja kerasnya membuatnya mendapat apresiasi tinggi langsung dari Presiden Prabowo.

Rizki Juniansyah. (Foto: Instagram/iwfnet)

1. Rizki Juniansyah Juara Dunia

Prestasi manis memang diukir Rizki Juniansyah di Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2025. Ajang itu berlangsung di Norwegia pada Oktober 2025.

Rizki berhasil memboyong dua medali emas dan satu perunggu di Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2025. Tak hanya itu, dia juga memecahkan rekor dunia.

Medali emas diperoleh Rizki dengan total angkatan seberat 361 kilogram dan angkatan clean and jerk 204 kilogram. Sementara itu, medali perunggu didapatkan dari angkatan snatch 157 kilogram.

Prestasi manis ini menambah manis kiprah Rizki di dunia angkat besi. Sebelumnya, dia juga sukses meraih medali emas Olimpiade Paris 2024.

2. Pernah Ditawari Masuk Akpol

Prestasi fantastis Rizki Juniansyah membuat serba-serbi kehidupannya selalu menarik diulas. Salah satunya soal dirinya yang pernah ditawari masuk akademi polisi atau Akpol.

Tak hanya sekali, bahkan dia tiga kali mendapat tawaran masuk Akpol. Namun, tawaran itu ditolak oleh Rizki.

Rizki tentunya punya alasan khusus kala itu untuk menolak tawaran menjadi Akpol. Dia ingin fokus berlatih untuk mentas di Olimpiade.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184662/mnc_tourism_indonesia_lolos_semifinal_turnamen_basket_mnc_sports_competition_2025_okezone-Fmb0_large.jpg
Kunci Sukses MNC Tourism Indonesia Lolos Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184414/hut_ke_36_mnc_group_global_jaya_sejahtera_sukses_back_to_back_juara_tenis_meja-Twme_large.jpg
Back-to-Back Juara Tenis Meja HUT Ke-36 MNC Group, Global Jaya Sejahtera Ungkap Rasa Bahagia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184413/hut_ke_36_mnc_group_global_jaya_sejahtera_sukses_back_to_back_juara_tenis_meja-4Ajr_large.jpg
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Sukses Back to Back Juara Tenis Meja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184181/serunya_lomba_tenis_meja_dalam_perayaan_hut_ke_36_mnc_group-mc9p_large.jpg
Penuh Semangat dan Solidaritas: 20 Tim Karyawan Unjuk Kualitas di Turnamen Tenis Meja HUT Ke-36 MNC Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184161/serunya_lomba_tenis_meja_dalam_perayaan_hut_ke_36_mnc_group-W9EA_large.jpg
Semarak HUT ke-36 MNC Group: Turnamen Tenis Meja Penuh Antusias, Ajang Perkuat Kebersamaan Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/36/3184145/sebanyak_16_tim_akan_mengikuti_mnc_sports_competition_2025_di_cabang_olahraga_basket-0VsK_large.jpeg
Resmi Digelar, 16 Tim Ambil Bagian di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement