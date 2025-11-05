Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Susy Susanti, Peraih Medali Emas Olimpiade yang Tak Pernah Juara di Tanah Asia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |12:59 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Susy Susanti, Peraih Medali Emas Olimpiade yang Tak Pernah Juara di Tanah Asia
Legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis Susy Susanti, yang berstatus peraih medali emas Olimpiade tapi tak pernah juara di Tanah Asia menarik untuk dibahas. Maksudnya Tanah Asia adalah Susy Susanti tercatat tak pernah merasakan medali emas ketika tampil di turnamen multievent paling bergengsi di Asia, yakni Asian Games.

Susy Susanti dikenal sebagai legenda tunggal putri Indonesia. Ia bahkan diakui sebagai atlet bulutangkis terbaik sepanjang sejarah Tanah Air.

Berbagai prestasi prestisius, termasuk medali emas pertama Indonesia di Olimpiade Barcelona 1992, telah diraihnya. Namun, di balik koleksi gelarnya yang memukau, tersimpan satu gelar bergengsi yang luput dari genggamannya, yakni medali Emas Asian Games.

Lahir di Tasikmalaya pada 11 Februari 1971, Susy Susanti memulai perjalanan kariernya di PB Tunas Tasikmalaya milik pamannya. Dengan dukungan keluarga, ia berkembang pesat di level junior sebelum akhirnya pindah ke PB Jaya Raya Jakarta saat SMP untuk mengembangkan karier profesionalnya di bawah bimbingan pelatih Liang Chiu Sia.

1. Puncak Karier

Susy Susanti YouTube
Susy Susanti YouTube

Di bawah asuhan Liang Chiu Sia, karier Susy mencapai puncaknya. Ia mengukir sejarah sebagai peraih medali emas pertama Indonesia di ajang Olimpiade, tepatnya di Olimpiade Barcelona 1992.

Dalam turnamen tersebut, Susy mengalahkan rival tangguhnya dari China, Huang Hua, di semifinal, sebelum menaklukkan tunggal putri Korea Selatan, Bang Soo-hyun, di final melalui rubber game (5-11, 11-5, dan 11-3).

Istri dari Alan Budikusuma ini juga sukses mendominasi panggung bulutangkis dunia dengan mengoleksi empat gelar All England, lima gelar Badminton Grand Prix Finals, tiga Japan Open, dan lima Indonesia Open. Lebih lanjut, Susy menjadi kapten tim yang berhasil mematahkan dominasi China di Piala Uber, memimpin tim Indonesia menjuarai Piala Uber edisi 1994 dan 1996.

Berkat prestasinya yang luar biasa, Susy dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dan masuk dalam Hall of Fame BWF pada tahun 2004.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184685/thet_htar_thuzar-YcvD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thet Htar Thuzar, Tunggal Putri Myanmar yang Populer Berkat Dukungan Fans Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184627/pramudya_kusumawardana-NZLl_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Tinggal di Australia Merasa Bersalah karena Smashnya Kena Wajah Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184597/indonesia_international_challenge_2025_ii-vzaD_large.jpg
Link Live Streaming Indonesia International Challenge 2025 II di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184592/lin_dan-lqSA_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan, Juara Olimpiade dan Dunia yang Tak Pernah Menang di Indonesia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184553/zheng_siwei_dan_huang_yaqiong-4V5x_large.jpg
Kisah Kocak Pebulu Tangkis Zheng Siwei, Salah Pakai Baju Huang Yaqiong saat Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184519/berikut_pebulu_tangkis_dunia_yang_dijuluki_the_big_4-4yJ9_large.jpg
4 Pebulu Tangkis Dunia yang Dijuluki The Big 4, Nomor 1 Taufik Hidayat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement