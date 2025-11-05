Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Legendaris Ricky Subagja, Mantap Nikahi Perempuan Cantik 26 Tahun Lebih Muda

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |07:55 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Legendaris Ricky Subagja, Mantap Nikahi Perempuan Cantik 26 Tahun Lebih Muda
Ricky Subagja bersama Cica Andjani. (Foto: Instagram/cicaandjani)
A
A
A

KISAH cinta legenda ganda putra Indonesia, Ricky Subagja, menjadi sorotan publik pada tahun 2021 setelah ia menikahi Cica Andjani, seorang wanita yang usianya terpaut 26 tahun lebih muda. Pernikahan ini menjadi bukti bahwa cinta tidak mengenal batas usia, meskipun sempat menjadi sensasi karena perbedaan usia yang mencolok.

Saat melangsungkan pernikahan pada 12 Februari 2021, Ricky Subagja genap berusia 52 tahun, sementara Cica Andjani masih berusia 26 tahun. Hubungan mereka pun kini telah berjalan harmonis dan jauh dari gosip miring.

1. Awal Pertemuan yang Sederhana

Pertemuan pertama antara peraih medali emas Olimpiade Atlanta 1996 ini dengan Cica Andjani terjadi secara sederhana pada tahun 2016. Cica diperkenalkan kepada Ricky melalui seorang sahabatnya.

Menariknya, pada saat perkenalan itu, Cica mengaku tidak mengetahui bahwa pria yang dikenalkan padanya adalah seorang legenda bulutangkis Indonesia yang telah memenangkan berbagai gelar bergengsi dunia.

Cica Andjani
Cica Andjani

Saat itu, Cica Andjani sendiri menjalani profesi sebagai pramugari di salah satu maskapai penerbangan Indonesia. Sebelumnya, ia juga sempat bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan asuransi.

Melalui perkenalan dari sahabatnya itulah, Cica dan Ricky terus menjalin komunikasi dan hubungan baik hingga akhirnya memantapkan hati untuk melangkah ke jenjang pernikahan pada tahun 2021.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184685/thet_htar_thuzar-YcvD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thet Htar Thuzar, Tunggal Putri Myanmar yang Populer Berkat Dukungan Fans Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184627/pramudya_kusumawardana-NZLl_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Tinggal di Australia Merasa Bersalah karena Smashnya Kena Wajah Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184597/indonesia_international_challenge_2025_ii-vzaD_large.jpg
Link Live Streaming Indonesia International Challenge 2025 II di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184592/lin_dan-lqSA_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan, Juara Olimpiade dan Dunia yang Tak Pernah Menang di Indonesia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184553/zheng_siwei_dan_huang_yaqiong-4V5x_large.jpg
Kisah Kocak Pebulu Tangkis Zheng Siwei, Salah Pakai Baju Huang Yaqiong saat Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184519/berikut_pebulu_tangkis_dunia_yang_dijuluki_the_big_4-4yJ9_large.jpg
4 Pebulu Tangkis Dunia yang Dijuluki The Big 4, Nomor 1 Taufik Hidayat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement