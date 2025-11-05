Kisah Pebulu Tangkis Legendaris Ricky Subagja, Mantap Nikahi Perempuan Cantik 26 Tahun Lebih Muda

KISAH cinta legenda ganda putra Indonesia, Ricky Subagja, menjadi sorotan publik pada tahun 2021 setelah ia menikahi Cica Andjani, seorang wanita yang usianya terpaut 26 tahun lebih muda. Pernikahan ini menjadi bukti bahwa cinta tidak mengenal batas usia, meskipun sempat menjadi sensasi karena perbedaan usia yang mencolok.

Saat melangsungkan pernikahan pada 12 Februari 2021, Ricky Subagja genap berusia 52 tahun, sementara Cica Andjani masih berusia 26 tahun. Hubungan mereka pun kini telah berjalan harmonis dan jauh dari gosip miring.

1. Awal Pertemuan yang Sederhana

Pertemuan pertama antara peraih medali emas Olimpiade Atlanta 1996 ini dengan Cica Andjani terjadi secara sederhana pada tahun 2016. Cica diperkenalkan kepada Ricky melalui seorang sahabatnya.

Menariknya, pada saat perkenalan itu, Cica mengaku tidak mengetahui bahwa pria yang dikenalkan padanya adalah seorang legenda bulutangkis Indonesia yang telah memenangkan berbagai gelar bergengsi dunia.

Cica Andjani

Saat itu, Cica Andjani sendiri menjalani profesi sebagai pramugari di salah satu maskapai penerbangan Indonesia. Sebelumnya, ia juga sempat bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan asuransi.

Melalui perkenalan dari sahabatnya itulah, Cica dan Ricky terus menjalin komunikasi dan hubungan baik hingga akhirnya memantapkan hati untuk melangkah ke jenjang pernikahan pada tahun 2021.