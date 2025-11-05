Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Rawinda Prajongjai, Nikmati Karier Baru Jadi Pelatih Usai Pensiun

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |04:05 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Rawinda Prajongjai, Nikmati Karier Baru Jadi Pelatih Usai Pensiun
Rawinda Prajongjai kini jadi pelatih bulutangkis. (Foto: Instagram/@rawinda.p)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis supercantik Rawinda Prajongjai menarik diulas. Sebab, dia menikmati karier barunya sebagai pelatih saat ini.

Ya, Rawinda banting setir jadi pelatih usai putuskan pensiun. Sebelumnya, dia jadi andalan Thailand di sektor ganda putri.

Rawinda Prajongjai

1. Andalan di Ganda Putri

Rawinda pernah jadi andalan Thailand di sektor ganda putri lewat duetnya dengan Jongkolphan Kititharakhul. Mereka bahkan pernah menduduki peringkat 5 dunia pada Desember 2022.

Duet ini banyak merebut gelar juara. Di antaranya, Rawinda/Jongkolphan membantu tim bulu tangkis Thailand meraih 2 medali perunggu di Piala Sudirman, 1 medali perak dan 2 medali perunggu di Piala Uber, 2 medali perunggu di Asian Games, hingga 5 medali emas di SEA Games.

Di BWF World Tour, Rawinda/Jongkolphan juga pernah merebut sejumlah gelar juara. Di antaranya, ada gelar Thailand Masters 2018, Taiwan Open 2019, Orleans Masters 2021, hingga Thailand Open 2024.

Tetapi, duet ini terakhir kala mentas di ajang bulu tangkis internasional pada 2024. Setelah itu, keduanya putuskan gantung raket.

 

