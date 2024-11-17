David Alonso Torehkan Rekor Fantastis Usai Juara Moto3 Barcelona 2024: Kemenangan Grand Prix Terbanyak dalam Satu Musim di Semua Kelas!

Pembalap Moto3, David Alonso resmi jadi pembalap dengan kemenangan Grand Prix terbanyak dalam satu musim di semua kelas. (Foto: MotoGP)

BARCELONA – Pembalap Tim CFMoto Aspar Racing, David Alonso berhasil memecahkan rekor fantastis usai menjuarai Moto3 Barcelona 2024 pada Minggu (17/11/2024) sore WIB. Pasalnya Alonso yang sudah mengoleksi 14 kemenangan dari total 20 seri itu membuatnya resmi menjadi pembalap dengan kemenangan grand prix terbanyak dalam satu musim di semua kelas.

Ya, Alonso sukses menjadi pemenang dalam balapan Moto3 GP Barcelona 2024. Dia finis di depan Daniel Holgado dan Angel Piqueras.

Dengan begitu, rider asal Kolombia tersebut sudah 14 kali menang musim ini. Menurut catatan MotoGP, Alonso menjadi pembalap yang meraih kemenangan terbanyak dalam sejarah di semua kelas yang ada di Grand Prix sepeda motor (Moto3, Moto2 dan MotoGP).

“Sebuah kemenangan bersejarah! @d.alonso80 sekarang adalah pembalap dengan kemenangan GP terbanyak dalam satu musim,” tulis MotoGP di Instgram resmi, @motogp, Minggu (17/11/2024).

Pembalap tim CFMoto Aspar Racing Team itu sebelumnya sudah mengamankan gelar juara Moto3 2024. Dia menutup musim dengan torehan 421 poin.

Sebelum menorehkan sejarah sebagai pembalap dengan kemenangan terbanyak dalam satu musim Grand Prix sepeda motor, Alonso memecahkan rekor milik Valentino Rossi yang sudah bertahan selama 27 tahun. Dia mengalahkan sang legenda dalam jumlah kemenangan terbanyak dalam satu musim di kelas terkecil atau sekarang bernama Moto3.